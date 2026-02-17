自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

▲不少人自認能力平凡，卻忽略了自己走過的經驗，正是他人最需要的學習起點。（示意圖／取自librestock）

作者：最強副業輔導專家、「中心副業研究所」所長 下釜創

你自認的「普通」其實不普通

假設有個人在剛成為上班族時，被分配到業務部，經過一番努力，終於在數年後成為稱職的業務員，而在此之前，他的業績與同期入職的同事相比，一直是敬陪末座。

我認為，這種類型的人，反而特別適合從事像銷售培訓、輔導這類型的副業。「不，我比同期同事的業務能力差，才經歷這麼多苦頭，所以肯定不該發展與銷售相關的斜槓。一開始銷售成績就很好的同事，應該更適合吧？」這樣的想法，其實是錯誤的。

因為從不會到會，「前後差距」越大的人，更能提供充分的價值。

請稍微想像一下。

假如某天你想學英語，你會選擇向在美國出生的美國人，還是歷經艱難才掌握英語能力的本國人學習？或者，如果要學游泳，你會選擇向從3歲開始就進泳池訓練，甚至曾是競泳日本代表的頂尖游泳運動員，還是從小就是個旱鴨子，卻在成年後精通游泳的人學習？

正確答案是：要學英語的話，不妨向辛苦學會說英語的人學習；想學會游泳，就要找原本是個旱鴨子，後來努力學會游泳的人學習。

找外國人學英語，確實會是學習正確發音的範本；向頂尖游泳運動員學習，也肯定更有機會仿效正確的游泳姿勢。

但是，從小就會說英語的外國人，無法理解不會說英語的人的辛苦和煩惱；同樣的，從小就能輕鬆游泳的頂尖游泳運動員，也不會懂旱鴨子怕水的苦惱和須付出的努力。

經歷努力才學會說英語的人，和曾是典型的旱鴨子、最後學會游泳的人，由於他們的前後技能差距相當大，因此，可以理解不會說英語的人，或不會游泳的人的感受，且能根據自己的經驗，耐心的教導他們如何進步。

在這個意義上，你一開始並不擅長，卻努力克服的事，會比你做一開始就擅長的事更有價值。對目前仍在為類似問題苦惱的人來說，你更可能提供實質的協助。

我過去也有自我肯定感非常低，跟剛見面的陌生人交談會感到不自在的時候。為了克服社交恐懼，我進行了大量的自我投資及訓練。這段經歷，現在在我進行輔導時，確實也帶來了很大的幫助。

只選擇一個強項

在盤點技能、從中篩選要發展成副業的項目時，請記得盡量集中選擇一項。在這個步驟當中，常見的錯誤是難以做出抉擇，試圖同時涉足多方領域，但這種貪多嚼不爛的做法很容易導致失敗。別以為亂槍打鳥總能打中幾隻，就算同時做很多事，也不會因此提升成功的機率。

人的時間與動力等資源都有限，如果將這些資源分散到多個不同領域，即使原本能順利進行的項目，也會變得難以實現。假如你在盤點時發現了多項技能，可從以下幾個角度，來決定應該專注在哪一項：

‧選擇你最喜歡且擅長，能在實行過程中感覺心情變好的項目。如果你有好幾個喜歡且擅長的技能，請優先考慮最能為你帶來成就感，或讓你心情明顯變好的。

‧評估哪些技能在市場上已有需求，更容易實現盈利。副業不應投身於未知的藍海市場，而是選擇已經確定有需求、容易推動商業化的紅海市場。例如，如果要在英語和飛鏢之間擇一，就該選擇需求量更大的英語。即使你非常喜歡且擅長射飛鏢，但如果市場需求不夠明確，要實現盈利就容易遭遇困難。

‧想像哪一種技能比較可能發展成副業，如果能輕鬆想到，那麼在實際操作時也比較容易成功。

假如你想嘗試的副業不只一個，不妨等第一個先穩定下來後，再考慮結合其他的技能。這樣的做法，能在紅海市場中形成差異化，也更能創造盈利。

例如，如果你具備兩個在每10人中只有1個人會擁有的技能，當這兩個技能結合時，就會變成每100人中只有1人能實現的技能，這會讓你在提供更高層次的價值上產生更大的優勢。

即便如此，一開始也不須過度追求在紅海市場中的差異化，或希望提供厲害的價值。重點在於先集中於發展一項技能，累積實際經驗。

