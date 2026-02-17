　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

▲辦公室,員工,營業員,業務,上班族,工作,上班（圖／取自librestock）

▲不少人自認能力平凡，卻忽略了自己走過的經驗，正是他人最需要的學習起點。（示意圖／取自librestock）

作者：最強副業輔導專家、「中心副業研究所」所長 下釜創

●精選書摘

你自認的「普通」其實不普通
假設有個人在剛成為上班族時，被分配到業務部，經過一番努力，終於在數年後成為稱職的業務員，而在此之前，他的業績與同期入職的同事相比，一直是敬陪末座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我認為，這種類型的人，反而特別適合從事像銷售培訓、輔導這類型的副業。「不，我比同期同事的業務能力差，才經歷這麼多苦頭，所以肯定不該發展與銷售相關的斜槓。一開始銷售成績就很好的同事，應該更適合吧？」這樣的想法，其實是錯誤的。

因為從不會到會，「前後差距」越大的人，更能提供充分的價值。

請稍微想像一下。

假如某天你想學英語，你會選擇向在美國出生的美國人，還是歷經艱難才掌握英語能力的本國人學習？或者，如果要學游泳，你會選擇向從3歲開始就進泳池訓練，甚至曾是競泳日本代表的頂尖游泳運動員，還是從小就是個旱鴨子，卻在成年後精通游泳的人學習？

正確答案是：要學英語的話，不妨向辛苦學會說英語的人學習；想學會游泳，就要找原本是個旱鴨子，後來努力學會游泳的人學習。

找外國人學英語，確實會是學習正確發音的範本；向頂尖游泳運動員學習，也肯定更有機會仿效正確的游泳姿勢。
但是，從小就會說英語的外國人，無法理解不會說英語的人的辛苦和煩惱；同樣的，從小就能輕鬆游泳的頂尖游泳運動員，也不會懂旱鴨子怕水的苦惱和須付出的努力。

經歷努力才學會說英語的人，和曾是典型的旱鴨子、最後學會游泳的人，由於他們的前後技能差距相當大，因此，可以理解不會說英語的人，或不會游泳的人的感受，且能根據自己的經驗，耐心的教導他們如何進步。

在這個意義上，你一開始並不擅長，卻努力克服的事，會比你做一開始就擅長的事更有價值。對目前仍在為類似問題苦惱的人來說，你更可能提供實質的協助。

我過去也有自我肯定感非常低，跟剛見面的陌生人交談會感到不自在的時候。為了克服社交恐懼，我進行了大量的自我投資及訓練。這段經歷，現在在我進行輔導時，確實也帶來了很大的幫助。

只選擇一個強項
在盤點技能、從中篩選要發展成副業的項目時，請記得盡量集中選擇一項。在這個步驟當中，常見的錯誤是難以做出抉擇，試圖同時涉足多方領域，但這種貪多嚼不爛的做法很容易導致失敗。別以為亂槍打鳥總能打中幾隻，就算同時做很多事，也不會因此提升成功的機率。

人的時間與動力等資源都有限，如果將這些資源分散到多個不同領域，即使原本能順利進行的項目，也會變得難以實現。假如你在盤點時發現了多項技能，可從以下幾個角度，來決定應該專注在哪一項：

‧選擇你最喜歡且擅長，能在實行過程中感覺心情變好的項目。如果你有好幾個喜歡且擅長的技能，請優先考慮最能為你帶來成就感，或讓你心情明顯變好的。

‧評估哪些技能在市場上已有需求，更容易實現盈利。副業不應投身於未知的藍海市場，而是選擇已經確定有需求、容易推動商業化的紅海市場。例如，如果要在英語和飛鏢之間擇一，就該選擇需求量更大的英語。即使你非常喜歡且擅長射飛鏢，但如果市場需求不夠明確，要實現盈利就容易遭遇困難。

‧想像哪一種技能比較可能發展成副業，如果能輕鬆想到，那麼在實際操作時也比較容易成功。

假如你想嘗試的副業不只一個，不妨等第一個先穩定下來後，再考慮結合其他的技能。這樣的做法，能在紅海市場中形成差異化，也更能創造盈利。

例如，如果你具備兩個在每10人中只有1個人會擁有的技能，當這兩個技能結合時，就會變成每100人中只有1人能實現的技能，這會讓你在提供更高層次的價值上產生更大的優勢。

即便如此，一開始也不須過度追求在紅海市場中的差異化，或希望提供厲害的價值。重點在於先集中於發展一項技能，累積實際經驗。

《我的興趣靠副業實踐：不冒險收入倍增法，正職沒用到的技能、原本很花錢的興趣，都能用來賺錢。》（圖／任性出版提供）

★本文經任性出版授權，摘自《我的興趣靠副業實踐：不冒險收入倍增法，正職沒用到的技能、原本很花錢的興趣，都能用來賺錢。》

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包
安孝燮「 Happy Korean Lunar New Ye
蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　脫口罩真面目曝
樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　惡化現況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

快衝溪州公園！「2026花在彰化」盛大開幕　看燈、賞花、吃美食

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　脫口罩真面目曝！網又暴動：好美

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

免費刮刮樂、送春聯　觀光署春節景區活動懶人包

借閱數驚人！突破1,900萬冊　高市圖「開卷書香」點燃城市閱讀熱潮

南鯤鯓代天府擲筊請示吉祥字曝光　呼應國運籤象徵台灣走出陰霾

南鯤鯓國運籤抽「蘇秦拜相」中上上籤！廟方：今年比去年旺

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

快衝溪州公園！「2026花在彰化」盛大開幕　看燈、賞花、吃美食

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　脫口罩真面目曝！網又暴動：好美

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

免費刮刮樂、送春聯　觀光署春節景區活動懶人包

借閱數驚人！突破1,900萬冊　高市圖「開卷書香」點燃城市閱讀熱潮

南鯤鯓代天府擲筊請示吉祥字曝光　呼應國運籤象徵台灣走出陰霾

南鯤鯓國運籤抽「蘇秦拜相」中上上籤！廟方：今年比去年旺

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

從政好面相？政壇大撞臉　跨黨派「分身術」、新科立委常被認錯

宜蘭2026地價公告出爐　羅東夜市轉角蟬聯地王24年

樂天女孩甜美拜年！　彭彭笑喊想當花蓮觀光大使

有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店　炒骨仔肉絕對必點

2026春季新香水推薦！TOM FORD無花果、愛馬仕麝香鳶尾一次看

看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

再婚李玉璽首過年！許允樂「情侶紅帽T放閃」　全家團圓溫馨依偎

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年　南消三大宣導「馬到平安」

韓援啦啦隊朴昭映撞臉瀨戶環奈！PTT瘋傳對比照：根本雙胞胎

鄭麗文撞鐘抖動引熱議！　他親吐靈驗經歷：相信她也是有感應的

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

初一早上別洗澡　8大過年禁忌

更多熱門

相關新聞

韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

兒子有天突然問：「為什麼我們家沒能成為有錢人呢？」聽完後我也開始好奇，我們家的富貴命運是由什麼決定。

陶晶瑩「辣杯杯」欠315萬　反提告輸官司

陶晶瑩「辣杯杯」欠315萬　反提告輸官司

超有賺錢頭腦的星座！TOP 1金錢掌控力超強

超有賺錢頭腦的星座！TOP 1金錢掌控力超強

想暴富卻常忽略的NG思維！

想暴富卻常忽略的NG思維！

關鍵字：

書摘副業興趣技能賺錢普通

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面