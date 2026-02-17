重案回顧／乾哥乾妹二審加重！　楊生父母崩潰悲吼：誰給我們機會

▲楊姓死者父母在聽聞二審判決結果後，當庭情緒激動大吼「誰給我們機會？」。（圖／記者吳銘峯攝）



記者黃資真／台北報導

2023年12月25日中午12時許，新北某國中一名15歲楊姓國三生，因要求別班的林姓少女離開，被林女的郭姓乾哥持彈簧刀殺害，案件震驚全台。新北地院一審判處郭男9年、林女8年，案經上訴，二審加重改判12年、11年，楊男父母心痛難以接受，悲吼「給他們機會，誰給我們機會？」

案經上訴，二審高等法院在2025年12月23日宣判，認為一審判決未將少年個別相關之評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容納入整體衡量，改判郭男12年、林女11年。

然而結果仍與楊男家屬請求的30年有期徒刑大相逕庭，聽到宣判當下情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」。發布的8點聲明中，更提及「法官在庭上問是否願意給機會讓加害者孝順他們」、「法官在法庭上引導他們認錯」、「民事判賠938萬，但對方無財產無法強制執行」、「想帶信賴的人旁聽被以有礙少年健全成長駁回，自己家的個資卻能被被對方查的一清二楚」，再度引發全台批評聲浪。

▲楊姓國三生枉死，全案上訴三審審理中。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）



因被控「要兇嫌孝順父母」、「引導認錯」，引發社會輿論砲轟，高院也在12月26日深夜發布聲明，解釋因少年被告辯護人提出「修復式司法」聲請，便向被害人家長說明其意義，並強調前提是雙方理解與同意，因此詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性，遂以2名少年被告孝順被害者人長為例，經被害人家長拒絕後，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，未要求他們接受。