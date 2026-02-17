　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

▲▼ 洋蔥 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲楊姓國三生因制止別班女同學來班上聊天，遭對方的「乾哥」持刀殺害。（圖／資料照）

記者黃資真／台北報導

2023年12月25日中午12時許，新北某國中一名15歲楊姓國三生，因要求別班的林姓少女離開，被林女的郭姓乾哥持彈簧刀殺害，案件震驚全台。9個月多後判決結果出爐，新北地院一審判處郭男9年、林女8年，楊父聲明悲憤直指2人法庭上裝乖裝哭，「難道那兩個凶手犯的錯，就該由我們乖巧懂事的孩子來承擔嗎？」

一審新北地院在2024年9月30日作出判決，法官考量「乾哥乾妹」家庭狀況、智識程度、犯罪動機目的與下手程度、方式等情狀，不僅符合《刑法》第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」的減刑事由，且2人被收容、羈押於少年觀護所期間，分別經多次諮商、晤談後，「已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行」。

不過法官也表示，參考類似案例量刑，有必要藉由較長期的機構矯正處遇方式，以加強、調整被告2人的身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，因此依殺人罪判處郭男9年、林女8月有期徒刑。

▲▼新北國中生割頸案，死者楊姓少年父親，新北市議員石一佑。（圖／石一佑提供）

▲楊父與議員視訊通話時，情緒崩潰難以言語。（圖／資料照）

判決出爐後，楊父發表了正式聲明，直指2名嫌犯因為少事法的保護，能夠有機會重返社會，(死者楊姓少年)卻永遠都沒有任何機會，「如此惡毒還推脫卸責仰仗司法保障，法庭上裝乖裝哭，說什麼我們說不原諒他們成為他們不認錯的等等諸多理由，台灣法律是由他們這些惡毒之人擺弄的嗎？」對於判決結果完全無法接受。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全網6億人在看！　郭富城、王一博「春晚雙天王炸場」38%收視
快訊／好運爆棚！新光三越抽福袋　女爽中52萬鑽戒
快訊／中山北路嚴重車禍！遊覽車撞客運
除夕夜狂放煙火吵翻！　警意外逮到人
奶凍捲免費吃！初一起連發5天
台灣非黑馬「是世界冠軍」　韓媒分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

快訊／北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

「灰姑娘」越女版！失聯移工見警棄車狂奔　鞋都掉了還是被逮

除夕夜放煙火狂歡吵到被報案　警勸阻意外壓制逮捕失聯移工

千條奶凍捲免費吃！宜蘭慈皇宮初一起連發5天　湧入信徒大排長龍

穿新鞋搭捷運「斷跟慘摔」　女客告賣家過失傷害判無罪

快訊／大年初一新北火警！頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

5月大親兒丟包教養院旁貨車斗　30歲父落網泣喊：沒錢養小孩

初一南下車潮爆量！屏警啟動智慧交控　「一鍵導航」助避壅堵

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

快訊／北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

「灰姑娘」越女版！失聯移工見警棄車狂奔　鞋都掉了還是被逮

除夕夜放煙火狂歡吵到被報案　警勸阻意外壓制逮捕失聯移工

千條奶凍捲免費吃！宜蘭慈皇宮初一起連發5天　湧入信徒大排長龍

穿新鞋搭捷運「斷跟慘摔」　女客告賣家過失傷害判無罪

快訊／大年初一新北火警！頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

5月大親兒丟包教養院旁貨車斗　30歲父落網泣喊：沒錢養小孩

初一南下車潮爆量！屏警啟動智慧交控　「一鍵導航」助避壅堵

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

一碗抵3天鹽量！火鍋湯底「鈉含量排行」曝　醫：腎臟累翻了

駕駛未禮讓喊冤「視線受阻」　法官打臉：連後車都能看見有人

宋雨琦拿下Tiffany品牌大使！珠寶到運動潮流全點名　成新一代時尚寵兒

香港特首拜年：靈活穩健推動向前

桃園走春「順遊路線」跟著玩　逛老街、廟宇、賞花一次收

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

重現亞特蘭提斯！搶過年商機　義大遊樂世界丟砸7千萬蓋沉浸式設施

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

社會熱門新聞

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

快訊／初一死亡火警　台中「透天厝」惡火夫妻1死1重傷

廢死聯盟PO文遭灌爆不忍了　出招反制網友

快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

桃園「除夕夜」驚傳30起火警！　龍潭延燒超過3小時

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

國中生插頭香險滑天公爐！換鞋奪冠

遭女高中生持刀攻擊　礁溪超商女顧客傷勢曝

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

女乘客下車放警示標誌遭撞死　肇事駕駛判決出爐

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

更多熱門

相關新聞

國中生插頭香險滑天公爐！換鞋奪冠

國中生插頭香險滑天公爐！換鞋奪冠

除夕夜最熱血的時刻，就是「插頭香」！高雄市知名廟宇三鳳宮今（16）日晚間11時15分準時開廟門，隨著鐵門拉起瞬間，人群如浪潮般往天公爐方向衝刺，而第一個衝進廟埕、成功插下頭香的，竟是一名年僅13歲的楊姓國中生。

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

乾哥割頸PO照「最美風景」！楊爸爸顫抖崩潰

鉛球冠軍誘殺18歲前女友續押2月

鉛球冠軍誘殺18歲前女友續押2月

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

割頸案定讞！楊爸18點聲明：法官是加害者幫兇

兒遭割頸亡！死者父泣：法官是最大廢死集團

兒遭割頸亡！死者父泣：法官是最大廢死集團

關鍵字：

乾哥乾妹少年國中殺人一審

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面