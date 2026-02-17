重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

▲楊姓國三生因制止別班女同學來班上聊天，遭對方的「乾哥」持刀殺害。（圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

2023年12月25日中午12時許，新北某國中一名15歲楊姓國三生，因要求別班的林姓少女離開，被林女的郭姓乾哥持彈簧刀殺害，案件震驚全台。9個月多後判決結果出爐，新北地院一審判處郭男9年、林女8年，楊父聲明悲憤直指2人法庭上裝乖裝哭，「難道那兩個凶手犯的錯，就該由我們乖巧懂事的孩子來承擔嗎？」

一審新北地院在2024年9月30日作出判決，法官考量「乾哥乾妹」家庭狀況、智識程度、犯罪動機目的與下手程度、方式等情狀，不僅符合《刑法》第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」的減刑事由，且2人被收容、羈押於少年觀護所期間，分別經多次諮商、晤談後，「已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行」。

不過法官也表示，參考類似案例量刑，有必要藉由較長期的機構矯正處遇方式，以加強、調整被告2人的身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，因此依殺人罪判處郭男9年、林女8月有期徒刑。

▲楊父與議員視訊通話時，情緒崩潰難以言語。（圖／資料照）



判決出爐後，楊父發表了正式聲明，直指2名嫌犯因為少事法的保護，能夠有機會重返社會，(死者楊姓少年)卻永遠都沒有任何機會，「如此惡毒還推脫卸責仰仗司法保障，法庭上裝乖裝哭，說什麼我們說不原諒他們成為他們不認錯的等等諸多理由，台灣法律是由他們這些惡毒之人擺弄的嗎？」對於判決結果完全無法接受。