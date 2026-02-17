　
    • 　
>
孩子眼中的原住民族　台中7校校園溫暖開展

▲▼ 。（圖／）

▲展覽「原來的樣子 — 孩子眼中的原住民族」即日起至6月展出。（圖／台中市教育局提供）

記者許權毅／台中報導

為了讓孩子更能了解原住民族，台中市原住民教育資源中心至6月19日為止，在台中7間國小進行巡迴展覽，要讓孩子能透過互動方式，了解原住民文化、內涵。教育局說明，這次巡迴展分別在北屯區文心國小、市立外埔國中、市立沙鹿國中、市立萬和國中、東區成功國小、市立公明國中及市立崇德國中展出，內容多元豐富。

台中市原住民族教育資源中心說，本次活動為「原來的樣子 — 孩子眼中的原住民族」巡迴展覽活動，自即日起至6月19日，分別在7所國中小學陸續展出，以「孩子的觀點」為核心，跳脫大人視角框架，呈現多元的原住民族樣貌，協助學生以多元視角認識原住民族文化。

▲▼ 。（圖／）

▲透過這場活動，讓孩子更加了解原住民文化。（圖／台中市教育局提供）

巡迴展透過互動體驗與創作成果，呈現孩子對原住民族文化的理解與感受，展覽設置於各校圖書館或校內公共空間，打造親近、友善的學習場域，供全校師生在日常校園生活中，就能接觸原住民族文化。

其中，主題靜態展板，介紹台灣原住民族群分布的區域、傳統圖紋及傳統故事；學生互動創作展示區呈現孩子以繪畫、文字等方式所詮釋的原住民族意象；互動遊戲體驗區則有學生親手製作圖紋祝福卡片，透過寓教於樂的方式，引導學生主動探索思考。

北屯區文心國小校長柯志明指出，透過展覽孩子們能認識原住民16族的分布區域，了解各族的圖騰特色與象徵意涵，並親身體驗酷卡拓印與原民服裝，從看見、動手到感受，拉近與原住民族文化的距離，在學習中培養尊重多元、欣賞文化的眼光。

02/14 全台詐欺最新數據

孩子眼中的原住民族　台中7校校園溫暖開展

