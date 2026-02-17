死囚連佐銘「普渡戒菸捐款可教化」　求再審逃死遭駁回

▲死囚連佐銘請求再審，但遭高等法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區男子連佐銘，2001年間約出林姓國中同學後殺害對方，並向家屬勒贖300萬元，取款時遭捕，2005年遭判死刑定讞。連佐銘日前請求再審並停止死刑執行，他聲稱自己連年參加中元普渡、超渡死者亡靈，還戒菸練身體並打算捐贈器官回饋社會，代表自己還有「教化可能性」，但高等法院審理後駁回聲請。可抗告。

連佐銘當年因為失業缺錢花用，想起國中林姓同學家中開設銀樓，家境富裕，遂決定擄人勒贖。該年9月間他約出林姓同學一起吃飯喝酒，灌醉對方後，持刀猛刺對方後頸部3刀，殺害對方。連男再撥打電話給家屬，勒贖300萬元，取款時遭警方逮捕、羈押，2005年6月間判處死刑定讞。

連佐銘現年50歲，案發時他才25歲，人生有一半的日子都在看守所中渡過，他在2008年接受媒體訪問時說：「如果終身監禁不得假釋，未來一點希望都沒有，倒不如一槍殺了我，不要浪費大家的時間。」隔年接受電台記者訪問時，又說：「火災的感覺你知道嗎？我在裡面（監獄）感覺每天發生火災，每天一覺醒來就什麼都沒有的那種感覺，我們就是沒有未來的人。」

原本犯後一心求死的連佐銘，在關押多年後已經改變。2024年的憲法法庭113年憲判字第8號判決做出後，人權團體為目前等待執行的35名死囚全數聲請再審、非常上訴。其中連佐銘主張，從2014年起他就每年都報名參加監所的中元普渡地藏法會，以祈被害人亡靈得以超生；此外，他也持續回饋社會，所以戒菸、鍛練身體，並簽下器官捐贈同意書，並持續向慈善團體小額捐款，在監所內不斷閱讀以自我成長，還參與比賽屢獲臺北看守所頒發獎狀。所以他認為自己並非無「教化可能性」。

高等法院開庭時，連佐銘表示已被關押20多年了，知道錯了，希望社會再給他一次機會。庭訊結束還押時，記者詢問他「20幾年來會不會很後悔？」「當初開庭時不是要求判死刑嗎？」連佐銘均未回答。但他突然停下腳步，向記者鞠躬說「謝謝。」隨後走上囚車。

而全案經高等法院審理後，高院認為連佐銘所提出的供詞、證據，僅為量刑事由，並未涉及本案犯罪事實之認定，不足以使他改判無罪、免訴、免刑或輕於原確定判決所認定之罪名之判決，並非《刑事訴訟法》規定的再審事由，因此高院日前駁回連佐銘的請求。