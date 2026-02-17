　
台灣學生拼上世界冠軍　弘光髮藝橫掃四金

▲▼弘光科大在全球髮藝菁英大賞中，制霸全場奪四冠。（圖／弘光科大提供，下同）

▲▼弘光科大在全球髮藝菁英大賞中，制霸全場奪四冠。（圖／弘光科大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學美髮造型設計系學生參加第一屆全球髮藝菁英大賞，表現亮眼，一舉拿下雙人妝髮接力賽、商業剪髮設計、時尚包頭設計及創意包頭等四項冠軍。賽事匯聚六國選手，競爭激烈，大三學生吳皇毅、林芳存於首創賽事雙人妝髮接力賽奪冠，在國際舞台大展結合髮型、彩妝、服裝的整體造型實力與創意能量。

美髮系系主任呂佩芸表示，第一屆全球髮藝菁英大賞，有中華民國、韓國、泰國、馬來西亞、越南、香港等6個國家及地區選手參賽，最特別、難度也最高的是雙人妝髮接力賽，必須運用髮型與彩妝專業技術，進行整體造型與服裝搭配設計，主辦單位的創舉和系上教學目標相同，因而鼓勵學生參賽，大三學生吳皇毅、林芳存組隊參賽拿到冠軍，並上台向各國選手展示作品，讓她感到驕傲。

▲▼弘光科大在全球髮藝菁英大賞中，制霸全場奪四冠。（圖／弘光科大提供，下同）

▲弘光科大大三學生吳皇毅（左）、林芳存（右）雙人妝髮接力賽奪冠。

雙人妝髮接力賽必須在1小時內完成。負責髮型的吳皇毅指出，兩人在賽前花了很多心思做造型設計，比賽當時，恰好是農曆蛇年尾聲，決定以神祕酷炫呈現蛇主題個性化造型，為講求環保，運用自己穿壞兩件皮衣拼接，搭配蛇紋布料作為服裝，模特兒身材高挑，考量舞台效果、造型比例，髮型運用八字編拆開後加上刮膨、抽絲等技巧，讓髮絲展現膨鬆感及具厚度的層次感。

負責彩妝的林芳存說，一開始是朝個性、金屬風設計妝感，想要搭配鉚釘、迴紋針等異材質，後來發現與蛇紋服裝不易搭配，改去找能呈現蛇紋的網狀材質，拓印在臉妝上，搭配擔任模特兒的大二學妹張哲芸個性化五官，終於能完美呼應服裝、髮型，非常感謝模特兒一再配合試妝。

▲▼弘光科大在全球髮藝菁英大賞中，制霸全場奪四冠。（圖／弘光科大提供，下同）

呂佩芸指出，她和系上老師，在教務處支持競賽培訓、技優培訓計畫相關資源及弘愛築夢助學金資助下，總共培訓25名學生參加全球髮藝菁英大賞，榮獲各種獎項，其中大一學生陳季萱、何佳恩、侯虹妤，分別奪得動態組商業剪髮設計、時尚包頭設計、創意包頭冠軍，非常難能可貴。

陳季萱說，她以簡約又有線條感來設計商業剪髮短髮造型，得獎作品最困難的地方在於，必須在40分鐘內剪出具有層次的長瀏海，並吹整出瀏海柔和線條及髮尾微翹俏麗感。

▲▼弘光科大在全球髮藝菁英大賞中，制霸全場奪四冠。（圖／弘光科大提供，下同）

▲美髮系學生吳皇毅、林芳存雙人妝髮接力賽奪冠作品。

何佳恩指出，時尚包頭設計規定使用單一髮色，她選用黑色，加上運用這學期老師傳授的技巧，設計出簡約大方高質感時尚包頭；侯虹妤則說，她運用3種籃編、2股抽絲、1股抽絲等技法，加上藍色、綠色、黃色等大自然顏色，來設計具有清新感的創意包頭作品。

▲▼弘光科大在全球髮藝菁英大賞中，制霸全場奪四冠。（圖／弘光科大提供，下同）

▲美髮系學生侯虹妤獲得創意包頭冠軍作品。

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

在AI科技快速發展、產業結構持續轉型的時代背景下，運動健康與全民體能產業的重要性日益受到關注。弘光科技大學今年2月起延攬極地超級馬拉松總冠軍、長跑名將林義傑，擔任運動休閒系副教授，盼透過其豐富實務與跨域經驗，深化產學連結，培育具備專業素養與產業視野的運動人才。

杜絕來台留學生打黑工　移民署弘光科大宣導

杜絕來台留學生打黑工　移民署弘光科大宣導

弘光科大助9勵志生成功考取理髮證照

弘光科大助9勵志生成功考取理髮證照

大學羽球賽冠軍是原子筆　校友譏：母校厲害

大學羽球賽冠軍是原子筆　校友譏：母校厲害

弘光科大設計AI偵測貓狗心情、廚餘分類

弘光科大設計AI偵測貓狗心情、廚餘分類

