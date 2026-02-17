　
迎新春馬年主題　霧峰農會串聯農遊購體驗

▲▼霧峰農會舉辦「馬耀迎春」年節活動，讓民眾採買年貨、逛市集。（圖／霧峰農會提供，下同）

▲霧峰農會菇類文物館。（圖／霧峰農會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

歲末寒冬，年味漸濃，家家戶戶開始張羅年貨、準備拜年送禮，霧峰區農會舉辦新春活動，讓民眾到農會挑選充滿在地風味的年節農產好禮，不僅能將心意送到位，還有機會抽中大獎。春節期間，農會推出多項活動，非常適合民眾安排全家大小霧峰走春，來一趟年味豐富的春遊。

▲▼霧峰農會舉辦「馬耀迎春」年節活動，讓民眾採買年貨、逛市集。（圖／霧峰農會提供，下同）

▲霧峰民生故事館。

霧峰區農會表示，農會精選多款優質農特產品與年節禮品，例如「迎新春馬年紀念酒」，象徵新的一年馬到成功，極具收藏價值；此外，結合霧峰香米與酒粕醬油的「豐禾禮盒」，實用又大方；榮獲國際金牌大獎肯定的「峰賞禮盒酒器組」、「極清組合」清酒，滴滴甘醇，而深受年輕族群喜愛的「米庫奇」與「香米捲」口感酥脆，是過年團聚話家常的最佳零嘴。

▲▼霧峰農會舉辦「馬耀迎春」年節活動，讓民眾採買年貨、逛市集。（圖／霧峰農會提供，下同）

▲霧峰農創家超市。

為了回饋消費者，農會即日起至2月22日，在農會大樓1樓農創家超市、4樓台灣農漁業物產館及霧峰農會酒莊購物中心任一點，單筆消費滿1000元可獲得摸彩券1 張，有機會把電視、氣炸鍋等好禮帶回家；酒品消費滿2000元贈送限量提袋；消費滿500元加送新春紅包袋，讓民眾採買年貨、伴手禮更添喜氣還可以抱回大獎。

▲▼霧峰農會舉辦「馬耀迎春」年節活動，讓民眾採買年貨、逛市集。（圖／霧峰農會提供，下同）

▲霧峰議蘆餐廳。

春節期間，也是與家人好友團圓圍爐的好日子，議蘆會館春節不打烊，主廚精心料理多道佳餚，讓民眾享受頂極的美味之外，也能走訪農會各場館，感受「農業×文化×風味」交織的在地旅遊，包括台灣農漁業物產館、霧峰菇類產學館、酒莊購物中心、民生故事館及黑翅鳶麵農館，是走春的絕佳選擇。

