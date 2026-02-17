初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

▲初一早上洗頭洗澡，等於把好運一起沖掉。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

過年快到了，大家都希望新的一年順順過、好運一路跟著走，不過你知道嗎？有些看似不起眼的小習慣，在傳統觀念裡其實都是「過年雷區」，《Skyscanner》就幫大家整理出「8大過年禁忌」，踩到這些雷，小心衰一整年！

1. 不動刀剪針線

[廣告]請繼續往下閱讀...

大年初一被認為是新一年的開始，剪刀、菜刀這類利器容易被聯想到受傷或衝突，老一輩常說這天動刀，運勢容易被「剪斷」，想求平安，不妨把剪刀收進抽屜一天。

2. 避免打破東西

新年打破碗盤，象徵破財或不順，過年前先把易碎物收好，也提醒孩子動作慢一點，萬一真的不小心摔破，記得趕快說聲「歲歲平安」，幫自己補運。

3. 不能早上洗澡洗頭

不少人習慣一早沖個澡清醒一下，但傳統說法中，初一早上洗頭洗澡，等於把好運一起沖掉，除夕夜先洗好洗滿，初一就能輕鬆迎接新年。

4. 不掃地、不倒垃圾

過年期間「掃地、倒垃圾」常被視為把財氣掃出門，如果真的看不下去，可以先把垃圾集中在室內，等過幾天再處理，象徵把好運留下來。

▲過年期間「掃地、倒垃圾」常被視為把財氣掃出門。（示意圖／CFP）



5. 避免看醫生、吃藥

民俗裡認為過年吃藥，代表新的一年病痛纏身，雖然身體最重要，但若只是小狀況，很多人會選擇撐過這幾天，求個好兆頭。

6. 紅包送禮一定要雙數

過年講求「成雙成對」，紅包金額、送禮數量選雙數更討喜，880元、2000元這些雙數金額才符合傳統的「雙喜臨門」吉祥寓意

7. 別說不吉利的話

新年期間說負面或不吉利的話，容易被認為會影響整年運勢，像是「死」、「鬼」等，過年期間最好先避開，多說祝福、吉利的話，讓新的一年從好話開始。

8. 欠錢不欠過年

不少人會在過年前把帳算清，象徵新年重新開始，否則新的一年可能會跟著「欠錢」過，被人欠錢也不宜主動討回，避免為自己帶來霉運！

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

