　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO自曝跨年約砲，下場超崩潰。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「跨年一砲...換來一肚子火！」一名女網友抱怨，跨年夜與交友軟體男生見面，本想來場刺激的約會，氣氛曖昧下兩人回家發展關係，沒想到對方中途竟拔套亂來。文章曝光後，引來網友狂搖頭回應，「約炮認識新桃花，風險太高了」、「不自愛」、「要驗一下有沒有得病」。

一名女網友表示，自己單身整整兩年，前一段感情在2023年聖誕節前夕被前男友以「覺得不適合」分手，後來才發現對方早已無縫接軌交友軟體上的女生，讓她徹底心死。分手後，原PO過著規律又單調的生活，上班、下班、追劇、敷面膜，偶爾滑交友軟體純粹看看帥哥養眼，從沒打算認真找對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

單身2年跨年夜解封　卻遇到拔套渣男

直到去年12月30日晚上，原PO突然心想新的一年將近，乾脆來點刺激，便答應和一名聊了幾個月、外型與談吐都還不錯的男生，相約跨年夜在信義區看煙火逛街，約會過程曖昧氣氛正濃時，她暗示可以過夜，對方隨即帶她回家。

原PO說，正當兩人滾床到一半時，對方突然停下來，面無表情地把保險套拔掉，隨後若無其事地繼續開戰，還回應「戴著感覺很差、不舒服」，讓她當場愣住、腦袋一片空白。更誇張的是，完事後，男方只顧著滑手機，完全沒關心原PO是否有嚇到。

對此，原PO痛罵，「自己超級像個傻妹，單身兩年半好不容易鼓起勇氣想迎接新桃花，結果跨年一炮換來一肚子火！」

底下網友紛紛開罵，「迎接桃花的方式是約砲，也難怪遇到爛桃花」、「他拔套的瞬間就可以把他一腳踢開了，不要這麼飢渴，最後受苦的還是自己」、「要驗一下有沒有得病」、「告他！未同意拔套就是性侵」、「重點是對方有沒有性病才是最重要的吧」、「想要用約炮認識新桃花，風險太高了」、「對於約砲一律不評價，自身不自愛，連動腦都省起來」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
月燒17萬養病母！　《星光》男星崩潰身心出狀況
「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風
台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上
陳光復將動手術！　高榮院長：未來7天是關鍵期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／2縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

春節爽放9天「不出國旅遊」可以做什麼？網給答案：好爽喔

台灣學生拼上世界冠軍　弘光髮藝橫掃四金

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

快訊／2縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

春節爽放9天「不出國旅遊」可以做什麼？網給答案：好爽喔

台灣學生拼上世界冠軍　弘光髮藝橫掃四金

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

快訊／2縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

投資台積電20年有望翻16倍？詹璇依揭長線持股底氣

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」　網狂酸：欠錢欠過年

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

走春必拍！彰化骨董級消防栓爆紅　列歷史建築

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

更多熱門

相關新聞

單身更旺！「3星座、3生肖」財運爆棚

單身更旺！「3星座、3生肖」財運爆棚

今天是2月14日西洋情人節，很多情侶在社群社放閃照，但也有不少單身狗在社群上自嘲「今年又是一個人」，不過，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師指出，今年情人節有些人「單身反而更旺」，尤其3星座、3生肖，在沒有感情牽絆的情況下，更有機會把重心放在事業與財富累積上，迎來一波財運高峰！

一次激戰就中鏢！醫點名「4種帶毒砲友」快逃

一次激戰就中鏢！醫點名「4種帶毒砲友」快逃

新北單身聯誼2/25開跑　11場漫旅新體驗配對率上看6成

新北單身聯誼2/25開跑　11場漫旅新體驗配對率上看6成

詐團靠「約砲、換片」狠削42人　車手遭重判

詐團靠「約砲、換片」狠削42人　車手遭重判

男警約砲9男「校園自拍」！上傳社群被認出下場曝

男警約砲9男「校園自拍」！上傳社群被認出下場曝

關鍵字：

約砲跨年交友APP渣男拔套單身

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面