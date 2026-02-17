跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

▲原PO自曝跨年約砲，下場超崩潰。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「跨年一砲...換來一肚子火！」一名女網友抱怨，跨年夜與交友軟體男生見面，本想來場刺激的約會，氣氛曖昧下兩人回家發展關係，沒想到對方中途竟拔套亂來。文章曝光後，引來網友狂搖頭回應，「約炮認識新桃花，風險太高了」、「不自愛」、「要驗一下有沒有得病」。

一名女網友表示，自己單身整整兩年，前一段感情在2023年聖誕節前夕被前男友以「覺得不適合」分手，後來才發現對方早已無縫接軌交友軟體上的女生，讓她徹底心死。分手後，原PO過著規律又單調的生活，上班、下班、追劇、敷面膜，偶爾滑交友軟體純粹看看帥哥養眼，從沒打算認真找對象。

單身2年跨年夜解封 卻遇到拔套渣男



直到去年12月30日晚上，原PO突然心想新的一年將近，乾脆來點刺激，便答應和一名聊了幾個月、外型與談吐都還不錯的男生，相約跨年夜在信義區看煙火逛街，約會過程曖昧氣氛正濃時，她暗示可以過夜，對方隨即帶她回家。

原PO說，正當兩人滾床到一半時，對方突然停下來，面無表情地把保險套拔掉，隨後若無其事地繼續開戰，還回應「戴著感覺很差、不舒服」，讓她當場愣住、腦袋一片空白。更誇張的是，完事後，男方只顧著滑手機，完全沒關心原PO是否有嚇到。

對此，原PO痛罵，「自己超級像個傻妹，單身兩年半好不容易鼓起勇氣想迎接新桃花，結果跨年一炮換來一肚子火！」

底下網友紛紛開罵，「迎接桃花的方式是約砲，也難怪遇到爛桃花」、「他拔套的瞬間就可以把他一腳踢開了，不要這麼飢渴，最後受苦的還是自己」、「要驗一下有沒有得病」、「告他！未同意拔套就是性侵」、「重點是對方有沒有性病才是最重要的吧」、「想要用約炮認識新桃花，風險太高了」、「對於約砲一律不評價，自身不自愛，連動腦都省起來」。