穿新鞋搭捷運「斷跟慘摔」　女客告賣家過失傷害判無罪

▲法官勘驗原告李女提出的韓版踝靴鞋跟斷裂面，紅圈處為仍黏在鞋跟的鞋皮，黃圈處為鞋釘釘住的鞋底，法官認定均有撕裂痕跡，是外力造成，非脫膠所致。（圖／翻攝判決書）

記者黃哲民／台北報導

廖姓男子2024年3月在網購平台賣1雙韓版踝靴給李姓女子，同年7月李女穿靴在北市搭捷運，因左鞋跟斷裂跌倒，怒告廖男賣劣貨害她受傷，台北地檢署起訴廖男涉犯過失傷害罪嫌，台北地院勘驗認為鞋跟受外力造成斷裂，難以證明跟品質瑕疵有關，判廖無罪，可上訴。

李女提告指稱，事發於2024年7月間傍晚5點多，她穿本件踝靴搭乘台北捷運，左腳鞋跟突然斷裂，她當場摔倒在小巨蛋捷運站出口的電扶梯上，造成左小腿、右踝擦挫傷與瘀傷。

李女主張，這雙踝靴是同年3月間，以488元在廖男經營的女鞋網路賣場購買，她歸咎廖男出貨前沒仔細檢查確認無不良瑕疵，害她受傷，檢方偵辦後，起訴廖男涉犯過失傷害罪嫌。

廖男喊冤品管沒問題，堅稱無法證明李女摔倒是因鞋跟突然斷裂所致，不排除李女在電扶梯行走時，踢到階梯造成鞋跟斷裂。

法官勘驗事發現場監視畫面，釐清鞋跟是因品質瑕疵自然斷裂，還是行走過程受外力介入而斷裂，只見李女從電扶梯往下走，摔倒前一刻，左腳剛踩在下一階，雙腳就同時向前滑，頓時一屁股跌坐階梯上。李女指稱，當下正常行走，左鞋跟踩下去時，瞬間斷掉。

法官認為顯然鞋跟並非自行憑空斷裂，當庭勘驗李女提出的踝靴左腳斷裂面，確認鞋底的鞋皮因撕扯而脫落，仍有一層鞋皮黏在鞋跟上，鞋釘釘住的鞋底也有撕扯破裂痕跡，代表不是脫膠造成鞋跟自動脫落。

李女堅稱事發前，沒感覺鞋跟勾到手扶梯的階梯，也沒卡住階梯溝槽，法官仍認定不排除李女走下手扶梯時，腳步沒踩穩、鞋跟受力不均或勾到階梯被拉扯等外力造成斷裂，無從證明鞋子本身品質有瑕疵，也跟廖男出貨前是否善盡檢查義務無關。

檢方主張有其他買家在廖男賣場反映鞋跟脫落，聲請傳喚作證，法官指本件李女的鞋跟是受外力造成斷裂、非脫落，無傳喚其他顧客作證必要，據此判決廖男無罪，可上訴。