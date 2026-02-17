　
地方 地方焦點

回憶殺！葉啟田睽違9年重返藍寶石舞台　免費妝髮體驗「半屏山」

▲▼高流五週年藍寶石三連發記者會-葉啟田、黃西田、苗可麗、侯怡君。（圖／記者周宸亘攝）

▲第五屆藍寶石大歌廳演唱會，主持人由黃西田、苗可麗、侯怡君擔任。（圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於5月9、10日母親節檔期在高雄流行音樂中心海音館登場，今年由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台。由於藍寶石演唱會邁入第五屆，高流宣布在演唱會2日加碼舉辦古早味市集、卡拉OK歡唱區以及復古妝髮、按摩體驗，民眾持演唱會門票可免費體驗。

▲▼高流五週年 藍寶石三連發記者會-葉啟田。（圖／記者周宸亘攝）

▲寶島歌王葉啟田睽違九年重返舞台。（圖／記者周宸亘攝）

群星雲集！葉啟田睽違9年驚喜獻聲

第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》以「咱攏五吉」為主題，透過臺語諧音傳遞財運興旺的祝福寓意，主持人由黃西田、苗可麗、侯怡君擔綱，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，引發熱烈討論。其中「寶島歌王」葉啟田睽違9年再度登台，資深歌迷紛紛感動留言：「真的好久不見！」、「葉大哥重出江湖真的太棒了！」

古早味市集打造「全民大歌廳」

演唱會購票資訊公布後，結合藍寶石電影和專書的限量套票迅速完售，特區門票亦同步秒殺，高流加碼宣布，歡慶藍寶石演唱會邁入５周年，特別擴大舉辦，演出期間將延續復古氛圍，集合大腸包小腸、烤黑輪串、草仔粿等經典台灣小吃的古早味市集，直接讓「藍寶石」升級為「全民大歌廳」。

▲▼藍寶石大歌聽。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲粉絲持演唱會門票可免費體驗復古妝髮、按摩。（圖／記者許宥孺翻攝）

持門票免費體驗復古妝髮、按摩

此外，演唱會週邊更擴大規畫免費體驗區，憑演唱會門票提早到高流，不僅可至音浪塔一樓的「榕樹下卡拉OK歡唱區」和「肩頸按摩區」，提供肩頸釋壓、眼周保養與頭部刮療等免費體驗。海音館旁則增設由高雄在地美髮集團服務的「復古妝髮體驗區」，可免費享受一秒穿越從龐畢度（Pompadour）到經典半屏山的復古造型，名額有限，依現場排隊狀況兌完為止。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石演唱會門票目前於 ibon 售票系統持續熱銷中，精彩活動成為過年時贈送長輩的貼心送禮熱門選項，記得提早搶票與家人共度溫馨難忘的「咱攏五吉之夜」。

推薦閱讀

回憶殺！葉啟田睽違9年重返藍寶石舞台　免費妝髮體驗「半屏山」

回憶殺！葉啟田睽違9年重返藍寶石舞台　免費妝髮體驗「半屏山」

77歲葉啟田撇失智曝養生秘訣！　後悔「承諾不再婚」鬆口穩交女友8年

77歲葉啟田撇失智曝養生秘訣！　後悔「承諾不再婚」鬆口穩交女友8年

77歲台語歌王葉啟田多年來鮮少公開露面，外界一度盛傳他罹患失智症、阿茲海默症，甚至被形容出現手抖、講話重複等狀況，健康狀態引發歌迷高度關心。不過今年他將登上「藍寶石大歌廳」開唱，日前接受專訪時氣色紅潤、精神奕奕，談起久違站上舞台的心情，葉啟田直言：「除了高興還是高興，能唱歌給喜歡我的人聽，好像在極樂世界。」

歌王葉啟田守護台長輩「行動力」

歌王葉啟田守護台長輩「行動力」

親揭失智手抖內幕 ！　77歲葉啟田曝「最後心願」嘆：一直沒辦法完成

親揭失智手抖內幕 ！　77歲葉啟田曝「最後心願」嘆：一直沒辦法完成

77歲葉啟田消失多年露面！　被傳失智手抖「真實現況」曝光

77歲葉啟田消失多年露面！　被傳失智手抖「真實現況」曝光

過年必備「古早味三色糖」老闆竟勸客別買：超難吃

過年必備「古早味三色糖」老闆竟勸客別買：超難吃

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

