回憶殺！葉啟田睽違9年重返藍寶石舞台　免費妝髮體驗「半屏山」

▲第五屆藍寶石大歌廳演唱會，主持人由黃西田、苗可麗、侯怡君擔任。（圖／記者周宸亘攝）



記者許宥孺／高雄報導

《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於5月9、10日母親節檔期在高雄流行音樂中心海音館登場，今年由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台。由於藍寶石演唱會邁入第五屆，高流宣布在演唱會2日加碼舉辦古早味市集、卡拉OK歡唱區以及復古妝髮、按摩體驗，民眾持演唱會門票可免費體驗。

▲寶島歌王葉啟田睽違九年重返舞台。（圖／記者周宸亘攝）



群星雲集！葉啟田睽違9年驚喜獻聲



第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》以「咱攏五吉」為主題，透過臺語諧音傳遞財運興旺的祝福寓意，主持人由黃西田、苗可麗、侯怡君擔綱，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，引發熱烈討論。其中「寶島歌王」葉啟田睽違9年再度登台，資深歌迷紛紛感動留言：「真的好久不見！」、「葉大哥重出江湖真的太棒了！」

古早味市集打造「全民大歌廳」



演唱會購票資訊公布後，結合藍寶石電影和專書的限量套票迅速完售，特區門票亦同步秒殺，高流加碼宣布，歡慶藍寶石演唱會邁入５周年，特別擴大舉辦，演出期間將延續復古氛圍，集合大腸包小腸、烤黑輪串、草仔粿等經典台灣小吃的古早味市集，直接讓「藍寶石」升級為「全民大歌廳」。

▲粉絲持演唱會門票可免費體驗復古妝髮、按摩。（圖／記者許宥孺翻攝）



持門票免費體驗復古妝髮、按摩



此外，演唱會週邊更擴大規畫免費體驗區，憑演唱會門票提早到高流，不僅可至音浪塔一樓的「榕樹下卡拉OK歡唱區」和「肩頸按摩區」，提供肩頸釋壓、眼周保養與頭部刮療等免費體驗。海音館旁則增設由高雄在地美髮集團服務的「復古妝髮體驗區」，可免費享受一秒穿越從龐畢度（Pompadour）到經典半屏山的復古造型，名額有限，依現場排隊狀況兌完為止。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石演唱會門票目前於 ibon 售票系統持續熱銷中，精彩活動成為過年時贈送長輩的貼心送禮熱門選項，記得提早搶票與家人共度溫馨難忘的「咱攏五吉之夜」。