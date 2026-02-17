全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

▲南台灣首座住家節能展示館大升級。（圖／科工館提供）



記者許宥孺／高雄報導

南台灣重要的節能教育基地、國立科學工藝博物館南館綠地上的「樂活節能屋」，在陪伴民眾17年後，再度全新升級。科工館攜手經濟部能源署及工業技術研究院，融入最新科普教育理念與節能趨勢，將原本的展示館打造為一座「看得到、玩得到、更用得到」的互動體驗場域。

▲樂活節能屋設計為真實家庭空間，陳列出常見家電。（圖／科工館提供）



真實居家情境 互動闖關學省電

全新升級後的「樂活節能屋」最大亮點在於將1、2樓完整規劃為真實家庭生活空間，並在每個場域陳列常見家電，搭配豐富的多媒體互動裝置與遊戲，讓參觀民眾「動手做、動腦想」，系統性學習節電知識。

民眾可在1F先領取一張節能闖關卡，透過一關關的互動體驗累積節電積分，在遊戲過程中學習正確的用電觀念。闖關卡不僅是參觀紀錄，也能帶回家成為實用的節能小指南，將展館中的省電概念延伸到日常生活。

展區中以貼近居家情境的方式，帶領民眾認識各式家電的耗電差異，從冰箱是否漏氣、冷氣如何調整才省電、濾網多久該清洗，到一級與五級能效標示的實際差別，透過互動式「掃碼選購」體驗，讓參觀者親自模擬選購家電的過程，在操作中理解節能選擇的重要性。

▲▼以貼近居家情境的方式，帶領民眾認識各式家電的耗電差異。（圖／科工館提供）



寓教於樂 用Podcast錄製分享節能撇步

展館也設計趣味十足的「用電隨堂考」，揭露全台家庭常見的用電現況，讓民眾完成一場兼具專業與娛樂性的能源知識探索。特別的是，現場還設有「Podcast 錄製體驗」，民眾可以親自錄製自己的聲音分享節電小撇步，音檔更可帶回家與親友分享節能意識。

測驗節電潛力 打造親子共學聖地

參觀路線最後，民眾可透過心理測驗檢視自己離「節電高手」有多遠，並在「阿光打卡箱」合影留念。全新的樂活節能屋兼具專業與娛樂性，適合親子共遊及學校教學。

▲「樂活節能屋」展覽資訊

開放時間：週二-週日9:00-12:20，13:00-16:20

星期一、除夕、年初一固定休館

體驗地點：國立科學工藝博物館南館 樂活節能屋

高雄市三民區九如一路797號

