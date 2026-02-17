　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

▲▼南台灣首座住家節能展示館大升級。（圖／科工館提供）

▲南台灣首座住家節能展示館大升級。（圖／科工館提供）

記者許宥孺／高雄報導

南台灣重要的節能教育基地、國立科學工藝博物館南館綠地上的「樂活節能屋」，在陪伴民眾17年後，再度全新升級。科工館攜手經濟部能源署及工業技術研究院，融入最新科普教育理念與節能趨勢，將原本的展示館打造為一座「看得到、玩得到、更用得到」的互動體驗場域。

▲▼南台灣首座住家節能展示館大升級。（圖／科工館提供）

▲樂活節能屋設計為真實家庭空間，陳列出常見家電。（圖／科工館提供）

真實居家情境　互動闖關學省電

全新升級後的「樂活節能屋」最大亮點在於將1、2樓完整規劃為真實家庭生活空間，並在每個場域陳列常見家電，搭配豐富的多媒體互動裝置與遊戲，讓參觀民眾「動手做、動腦想」，系統性學習節電知識。

民眾可在1F先領取一張節能闖關卡，透過一關關的互動體驗累積節電積分，在遊戲過程中學習正確的用電觀念。闖關卡不僅是參觀紀錄，也能帶回家成為實用的節能小指南，將展館中的省電概念延伸到日常生活。

展區中以貼近居家情境的方式，帶領民眾認識各式家電的耗電差異，從冰箱是否漏氣、冷氣如何調整才省電、濾網多久該清洗，到一級與五級能效標示的實際差別，透過互動式「掃碼選購」體驗，讓參觀者親自模擬選購家電的過程，在操作中理解節能選擇的重要性。

▲▼南台灣首座住家節能展示館大升級。（圖／科工館提供）

▲▼以貼近居家情境的方式，帶領民眾認識各式家電的耗電差異。（圖／科工館提供）

▲▼南台灣首座住家節能展示館大升級。（圖／科工館提供）

寓教於樂　用Podcast錄製分享節能撇步

展館也設計趣味十足的「用電隨堂考」，揭露全台家庭常見的用電現況，讓民眾完成一場兼具專業與娛樂性的能源知識探索。特別的是，現場還設有「Podcast 錄製體驗」，民眾可以親自錄製自己的聲音分享節電小撇步，音檔更可帶回家與親友分享節能意識。

測驗節電潛力　打造親子共學聖地

參觀路線最後，民眾可透過心理測驗檢視自己離「節電高手」有多遠，並在「阿光打卡箱」合影留念。全新的樂活節能屋兼具專業與娛樂性，適合親子共遊及學校教學。

▲「樂活節能屋」展覽資訊
開放時間：週二-週日9:00-12:20，13:00-16:20
星期一、除夕、年初一固定休館
體驗地點：國立科學工藝博物館南館 樂活節能屋
高雄市三民區九如一路797號
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
死後世界是真的？　她3度命危驚見「大螢幕播放一生」
快訊／陳光復臉書更新了
台彩破億元「頭獎地圖」曝光！
Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

過年也可來！高捷攜手藝術平權協會到228　鹽埕埔站造溫暖城市畫廊

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

陳光復將進刀房動手術！高榮院長：未來7天是關鍵期

基隆春節堅守崗位護民安　消防局長游家懿慰問執勤同仁

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

一桌海味一城光影　口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

房價修正潮來襲？北中南「撿便宜地圖」全公開　當心！這幾區別當最後一棒｜地產詹哥老實說完整版 EP297

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

過年也可來！高捷攜手藝術平權協會到228　鹽埕埔站造溫暖城市畫廊

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

陳光復將進刀房動手術！高榮院長：未來7天是關鍵期

基隆春節堅守崗位護民安　消防局長游家懿慰問執勤同仁

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

一桌海味一城光影　口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

Gmail變聰明了新增Gemini AI驅動功能　收信、回信都不用再自己找

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

財產從不分你我！鍾欣怡、孫樂欣「共同產制」鎖住10年婚

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

戀愛運不好，真的只是運氣差嗎？先反問自己這幾件事

快訊／國道晚間重大車禍！5車連環撞「疊羅漢」

台彩破億元「頭獎地圖」曝光！近7成電腦選號　台中橫掃31億奪冠

大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

快訊／大樂透「連續2天」送出頭獎！1億獎金獎落高雄　幸運兒一注獨得

【手勁太強了吧！】小寶寶絲滑推動2個大行李箱　嬰兒床照樣搞定

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

大樹污水處理廠獲金質獎公共設施維護優等肯定

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

大年初一走入文衡殿南消三大隊宣導防火守護香客安全

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

更多熱門

相關新聞

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

迎接丙午年大年初一，基隆市副市長邱佩琳今（17日）代表市長謝國樑走訪多處廟宇參拜，並發送市府2026年「Horse發生－好事發生」開運紅包，向市民拜年。她先後前往慈雲寺、極樂寺及各區福德宮祈福，所到之處皆吸引大批民眾排隊領取，現場年味濃厚。邱佩琳表示，盼透過走春與發送紅包，將新春祝福與正向能量傳遞至城市每個角落。

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

「台版九龍城寨」陷火海　弱勢住戶恐無家可歸

「台版九龍城寨」陷火海　弱勢住戶恐無家可歸

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

關鍵字：

高雄科工館省電節電節能樂活節能屋出遊走春

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面