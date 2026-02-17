脖子緊像快中風！久坐不動是健康殺手　醫教居家伸展放鬆自救

▲過年打麻將，一坐就是好幾小時，恐讓全身肌肉超緊繃。（圖／記者周宸亘攝）



記者許宥孺／高雄報導

現代人經常久坐，無論是辦公、開車還是追劇，動輒維持同一姿勢數小時，導致全身肌肉筋膜緊繃收縮，形成「肌筋膜症候群」，也就是民間俗稱的「氣結」。中醫師警告，長期血循不良不僅引發腰痠背痛，更可能造成頭暈、胸悶，甚至讓人產生快要中風的錯覺。

肩頸痠痛或腰痠背痛可以看中醫嗎？

五甲馬光中醫診所王維瀚醫師表示，痠痛其實是中醫門診其中一個常見主訴，最常見的就是辦公室久坐造成全身肌肉酸痛的族群，包括肩頸酸痛、腰酸痛、腳麻，甚至有的人時常反覆頭暈頭痛、睡眠品質差、胸悶呼吸不順、甚至脖子緊繃到覺得自己快中風了，這些都是因為全身循環差造成的現象。中醫臨床上常針灸、刮痧、拔罐、推拿、熱敷、內服中藥，達到放鬆肌肉、緩解疼痛的效果。

不過預防勝於治療，建議每30至60分鐘就要起身活動，民眾在家可透過穴位按摩與拉筋伸展緩解不適，若長期痠痛未改善，應諮詢專業醫師制定治療計畫，避免小病痛累積成大問題。

▲▼久坐不動是健康殺手，醫教居家伸展放鬆自救。（圖／馬光中醫提供）



肩頸放鬆這樣做

1. 穴位按摩

● 風池穴：沿耳後乳突邊緣向後滑動，可在枕骨下、斜方肌外側摸到一凹陷處，可促進頭部血液循環，有效紓解肩頸的各種酸痛。

● 肩井穴：位於肩外側緣和大椎穴之中間點，主治頭項強痛，肩背疼痛，可舒緩肩頸肌肉，改善落枕、肩頸僵硬。

● 天宗穴：位於肩胛骨的正中間，可舒緩胸內氣滯、緩解肩關節發炎、肩頸痠痛、落枕、手臂痠痛無力。

2. 拉筋伸展

● 上斜方肌伸展：坐在椅子上，一手抓住椅子穩定身體，另一手繞過頭部上方扶著對側頭，往肩膀方向拉至緊繃感後停留15-30秒。

● 縮下巴運動：簡單來說，就是擠出雙下巴。 先保持頭部水平，輕輕將下巴向內收，停留5至10秒，頭部再回到原本位置，早晚各做10 次。

● Ｙ to W運動：雙手向上抬起，形成Y字型，接著雙手向後內收，形成W型，感受前側胸肌拉伸和後方背部肌肉收緊感，早晚各做10次。

▲腰臀放鬆按摩法。（圖／馬光中醫提供）



腰臀放鬆這樣做

1. 穴位按摩

● 環跳穴：環跳就是站立時夾緊屁股，屁股會出現的凹陷處，可利腰腿，腰臀痛、髖關節痛及衍生的下肢痠痛皆可應用。

● 風市穴：在站立時手掌貼於大腿，中指指尖所擺放的位置，可治膝痛、腰痛、腿腳乏力等症狀。

● 委中穴：在膝後中間位置，功效為舒筋、利腰腿，能應用於急性腰痛、腰脊僵硬、膝痛。

● 後谿穴：在手握拳後小指旁最突出掌紋肉上，後谿清熱舒筋、通督脈，能緩解脊椎相關的疼痛症狀。

2. 拉筋伸展

● 梨狀肌伸展：坐姿翹腳成『4』字形，上半身慢慢往前傾，感受臀部緊繃感後停留15秒，早晚重複3次。

● 腿後肌伸展：站著將腳放在椅子或矮櫃上，膝蓋伸直，雙手向小腿方向伸展或下壓膝蓋，感受整條腿後肌群緊繃後停留15秒，早晚各3次。

● 髂腰肌伸展：前後弓箭步，上身挺直，重心稍微往前，感受鼠蹊部周圍緊繃拉伸感，停留15秒，早晚各3次。