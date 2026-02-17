　
借閱數驚人！突破1,900萬冊　高市圖「開卷書香」點燃城市閱讀熱潮

▲▼暖心企業加碼好禮支持閱讀公益。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲暖心企業加碼好禮支持閱讀公益。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市立圖書館透過創新的活動機制，成功將「閱讀」轉化為市民生活中的樂趣與期待。於114年度圓滿落幕的「開卷書香送好禮」活動，藉由簡易的集點機制與多波段的抽獎設計，帶動了驚人的參與熱潮。統計數據顯示，活動期間累計借閱冊數高達1,937萬冊，發放出的禮品約達2萬份，亮眼的成果不僅展現了市民對閱讀活動的高度熱情，也成功讓借書成為更貼近大眾日常的生活選擇。

高市圖館長李金鴦感性表示，閱讀是累積知識與培養思考的基礎，圖書館的目標是透過容易參與的活動設計，鼓勵每一位市民多借書、多走進圖書館。在推動過程中，館方觀察到許多讀者將集點視為達成閱讀進度的小目標，甚至有孩童因為借閱而兌換到實用的文具，這些充滿溫度的互動正是推廣閱讀最直接的成果。李館長也特別感謝企業夥伴與市府單位的共同響應，讓這份推廣計畫能穩定運行，將書香種子播撒至各年齡層。

▲▼暖心企業加碼好禮支持閱讀公益。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲民眾借閱換實用好禮。（圖／記者吳世龍翻攝）

這項成功的計畫自114年2月啟動，依循四季更迭推出不同類別的兌換品項，並搭配4月、8月與12月的三波線上加碼抽獎，為讀者的閱讀清單增添了意想不到的驚喜。年度合作夥伴陣容堅強，共匯集了9家企業與市府單位共同支持，禮品內容豐富且多元，橫向連結了親子休閒、影視藝文、體育賽事及生活百貨等領域。從壽山動物園入場券、義大遊樂世界票券、電影票與職棒門票，到連鎖大賣場咖啡券、五星級飯店餐券以及文具用品，琳瑯滿目的獎勵讓閱讀的價值延伸至食衣住行育樂各個層面。

▲▼暖心企業加碼好禮支持閱讀公益。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲民眾借閱換好禮。（圖／記者吳世龍翻攝）

隨著114年度活動畫下完美句點，高市圖也誠摯邀請市民朋友繼續保持穩定的閱讀習慣，並持續關注即將展開的115年度「開卷書香送好禮」活動。未來，圖書館將繼續攜手民間力量，將閱讀培養為市民心中最自然且長久的生活習慣。相關活動與最新資訊將陸續於高市圖官網及社群粉絲專頁發布，邀請大家與圖書館一同探索更廣闊的知識視界。

借閱數驚人！突破1,900萬冊　高市圖「開卷書香」點燃城市閱讀熱潮

高雄圖書館全民閱讀借書活動開卷書香閱讀好禮

