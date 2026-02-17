過年也可來！高捷攜手藝術平權協會到228　鹽埕埔站造溫暖城市畫廊

▲只到2/28！高捷攜手藝術平權協會鹽埕埔站打造溫暖城市畫廊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為推動藝術平權與公共文化參與，高雄捷運公司攜手藝術平權協會，至2月28日於O2鹽埕埔站站內空間舉辦畫展，透過藝術創作走進捷運場域，讓每日往返的通勤旅客在移動中感受創作的溫度與多元生命力，展現城市的包容與人文關懷。

本次展覽由藝術平權協會取得順益台灣原住民博物館及順益台灣美術館授權，以VITART星品數位藝術之還原畫技術,打造的「白盒子延伸計畫」，2026年開春正式進入城市動脈，於高雄捷運鹽埕埔站展出22幅畫作，是一場從「請勿觸摸」到「歡迎觸摸」的藝術特展，歡迎民眾踴躍前往體驗台灣國寶藝術品擬真質感的全新體驗。

本次展出主題「汩汩之島」由黃海鳴教授策畫，以「原鄉、異景、流變」為核心主題，回望臺灣土地與族群歷史的多重層次，展品包含李石樵等國寶級藝術家，及已故大師林惺嶽的巨幅創作。透過色彩、線條與畫面敘事，讓觀者在匆忙的日常中駐足欣賞，感受藝術所帶來的療癒與啟發。

▲▼高捷攜手藝術平權協會，鹽埕埔站打造溫暖城市畫廊。（圖／記者賴文萱翻攝）

藝術平權協會長期致力於推動多元創作者的藝術參與和社會對話，透過本次在捷運站的展出，希望讓藝術回到生活本身，當人們在日常通勤、等待列車的片刻，能被一幅畫吸引、停下腳步，甚至產生情感共鳴，那正是藝術最自然、也是最真實的力量，不僅讓創作者的作品被更多人看見，也讓藝術成為拉近社會距離的重要媒介。

高雄捷運公司表示，捷運不只是城市交通的重要動脈，更是連結人與人、文化與生活的重要平台。透過本次與藝術平權協會的合作，將站體空間轉化為公共藝文展演場域，讓藝術走出畫廊、走進大眾生活，實踐「讓每個人都能接近藝術」的理念，同時也呼應公司推動ESG與城市永續發展的目標。

高捷誠摯邀請民眾搭乘捷運前往O2鹽埕埔站，在通勤、出遊或日常移動的過程中，走進這座「捷運裡的畫廊」，用一點時間，感受一場充滿溫度與故事的藝術饗宴。