快訊／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車、一馬當先　爽抱1.8萬金媽祖

▲家住大甲區的雷先生，以驚人速度、一馬當先搶下頭香，也抱走大金媽祖。（圖／大甲鎮瀾宮提供）



記者游瓊華／台中報導

今（28）日是除夕夜，台中大甲鎮瀾宮晚間迎來一年一度的重頭戲「搶頭香」活動！子時、深夜11點一到，廟門大開，守候已久的信徒奮力衝向香爐，最終由家住大甲區的雷先生脫穎而出，以驚人速度、一馬當先，從側門衝進廟內插下頭香，成功抱走價值1.8萬元的「大金媽祖」。

今天晚間10點40分，廟方準時關閉廟門，並於10點45分進行新春誦經祈福儀式，11點開廟門搶頭香。今年鎮瀾宮同樣祭出豐富獎項，第一名可獲得市值1萬8000元的「大金媽祖」；第二名為市值8000元的「中金媽祖」；第三名則是市值4800元的「小金媽祖」；前三名也都能獲得2026年錢母。

▲今年鎮瀾宮搶頭香獎品一樣豐富。（圖／大甲鎮瀾宮提供）



奪下頭香的雷先生透露，今晚9點多就和朋友來到現場排隊。雷先生透露，這已經是他第二次參加搶頭香活動，上次參加時獲得第三名，這次是朋友一起前來，朋友也拿下第二名。

「原本真的沒有想到會得到（第一名）！」雷先生分享，在活動開始前有先向媽祖拜拜，祈求媽祖保佑今年工作順利、平平安安。子時一到，他憑藉經驗與速度，從側門成功突圍，成為全場焦點，也為新的一年搶得好彩頭。

▲頭香哥雷先生(左四)前年也拿下第三名，抱走小金媽祖。（圖／大甲鎮瀾宮提供）