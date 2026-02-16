帶39歲兒一起約會　美魔女甜嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引發網暴動

▲日本一名64歲的美魔女蔵田律子與嫩夫結婚。（翻攝自蔵田律子IG）

日本一名64歲的美魔女蔵田律子（音譯，蔵田りつ子）與嫩夫結婚，相差32歲的母子戀在社群平台爆紅，夫妻倆還會帶著39歲的兒子一家人同遊。

美魔女藏田りつ子在社群分享與嫩夫的宛如偶像劇情節的戀愛史，在社群平台爆紅。蔵田表示，與前夫離婚後，在2020年夏天在新宿一間咖啡廳巧遇現任丈夫，當時男方不小心將手機遺落在座位上，隨即馬上折返尋找，接著2人又在池袋的電車上再度碰面，便互留LINE聯絡方式。

藏田坦言，2人偶像劇般的浪漫邂逅後，隨即墜入愛河，交往2年3個月後，於2022年平安夜正式登記結婚，也慶幸對方家人沒有因為年齡差距反對，才能讓他們這段「母子戀」最後能開花結果。藏田也透露，跟丈夫約會時，也會帶著39歲的兒子一家人同遊，溫馨又幸福。

這段浪漫感情史曝光後，讓大票網友紛紛留言祝福，大讚「保養得太好了吧」「64歲長這樣根本犯規」「兩人開心就好，比很多同齡夫妻還甜蜜」。



