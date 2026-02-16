台灣吃到飽破2000元仍秒殺！越貴越夯　專家揭「不怕貴」原因

▲台灣吃到飽餐廳單人假日餐價格已突破2000元，訂位仍秒殺。（示意圖／達志影像）

文／中央社

一頓吃到飽（Buffet）超過新台幣2000元，訂位還常常秒殺，台灣人的胃顯然沒被高昂的價格嚇退。餐飲業者與專家直言，吃到飽是台灣長久以來的飲食文化，已從「量」走向「質」，其深層原因更是台灣餐飲結構轉變，中價位易被取代，已被迫走向「M型化」。

因應食材、人力與營運成本攀升，吃到飽餐廳2026年再掀一波漲價潮。饗賓餐旅集團旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂等5個品牌，以及台北晶華酒店「栢麗廳」、寒舍集團旗下台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美酒店「探索廚房」等，自2025年第4季起至今年元旦，陸續宣布調漲售價。

在近幾年漲勢累積之下，逐步墊高吃到飽的價格門檻，單人次假日午、晚餐消費，早已突破2000元大關。不過，熱門吃到飽餐廳近年價格持續調升且不斷展店，市場依舊「需求大於供給」，形成「越漲價、越有人吃，還越開越多」的奇特現象。

漢來美食「島語」今年凍漲，假日晚餐價位已達到2000元，去年底甫於桃園台茂開出第3家分店，開幕後兩個月內訂位還是「秒殺」，是「愈高價愈有人吃」的最佳註解。

漢來美食主管直言，疫情期間高價餐飲水準被拉高到4000、5000元，高價Buffet可以吃到牛排、干貝、帝王蟹等高級食材，還能搭配酒，環境也舒適，已接近精緻餐飲的定位，顯示Buffet已從「吃到飽」轉化為「吃得好又有選擇自由」的高性價比方案。

雲品國際總經理丁原偉也點出餐飲市場結構的翻轉，他認為，吃到飽是台灣長久以來的飲食文化，市場不太會飽和，且已從「量」走向「質」；當單價跨越2000元門檻後，「消費者的目標已從『吃回本』，轉向追求精緻食材與驚喜感。」

丁原偉說明，雲品旗下餐廳也把溢價感從食物本身，擴展到品牌體驗與不浪費的價值主張，能同時滿足跨世代口味，Buffet仍是家庭與商務聚餐的剛性選項。

天帷企業顧問創辦人林剛羽則從產業結構，解釋這波漲價與高價化浪潮。丁原偉指出，更深層原因是台灣餐飲市場正在重新分配，台灣餐飲消費市場在「在家自煮」、「即食品與外送」及「實體餐廳」3大區塊間流動；其中，「在家自煮」較疫情期間萎縮，「即食品與外送」以低價與便利性急速擴張，擠壓傳統餐廳。

在這種情況下，「實體餐廳」若走中價位，最容易被取代，反而被迫走向「M型化」。林剛羽提到，「要就做到像八方雲集一樣極致平價，或者乾脆走高價路線」，用好食材、裝潢與氛圍創造價值，「台灣消費者不怕貴，只怕不值得」。這也解釋了，為何在漲價浪潮下，高價Buffet反而成為最不怕競爭的一群。