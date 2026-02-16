法鼓山除夕撞鐘20周年　賴清德盼國防與總預算儘速通過

▲除夕撞鐘20周年祈福，賴清德喊話加速預算審議強化國安。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山今（16日）晚間9時30分舉行「2026除夕撞鐘」祈福儀式，適逢活動邁入20周年，108響法華鐘聲象徵送舊迎新、祈願國泰民安。總統賴清德應邀出席，並與方丈和尚果暉法師共同敲響前3鐘。賴清德致詞時表示，把握當下、持續努力，並期盼立法院儘速審議通過國防特別預算與中央政府總預算，讓國家更安全、經濟更發展、人民照顧更加周延。

賴清德致詞時引用法鼓山創辦人聖嚴法師開示「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴、現在就是全部」，表示不僅個人要把握當下，國家發展亦需掌握每一個關鍵時刻持續努力。他並指出，期盼立法院儘速審議通過國防特別預算與中央政府總預算，「讓國家更安全、經濟更發展、人民照顧更加周延」。

回顧過去一年，賴清德表示，台灣歷經丹娜絲颱風重創南部、樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，以及非洲豬瘟疫情挑戰，但在中央與地方攜手、公私協力及全國志工投入下，最終克服各項困難，展現社會韌性。

在國際情勢方面，賴清德指出，美國對等關稅措施帶來壓力，但各行各業與全國人民堅守崗位、共同努力，使台灣去年第四季經濟成長率達12.86%，全年達8.63%，形容「這是一張全民共同努力的成績單」。

賴清德強調，政府將在既有基礎上持續推動各項政策，期盼立法院儘速完成國防特別預算審議，強化國家安全，同時加速中央政府總預算通過，讓經濟持續發展、社會照顧更加完善，為新的一年奠定更穩固的基礎。

法鼓山方丈和尚果暉法師以年度主題「祥樂豐足」開示指出，「聞鐘聲，聲聲入耳亦入心，當下即是修行」，勉勵大眾以清淨心修福修慧，