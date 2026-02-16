　
地方 地方焦點

法鼓山除夕撞鐘20周年　賴清德盼國防與總預算儘速通過

▲2026法鼓山,賴清德。（圖／記者郭世賢攝）

▲除夕撞鐘20周年祈福，賴清德喊話加速預算審議強化國安。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山今（16日）晚間9時30分舉行「2026除夕撞鐘」祈福儀式，適逢活動邁入20周年，108響法華鐘聲象徵送舊迎新、祈願國泰民安。總統賴清德應邀出席，並與方丈和尚果暉法師共同敲響前3鐘。賴清德致詞時表示，把握當下、持續努力，並期盼立法院儘速審議通過國防特別預算與中央政府總預算，讓國家更安全、經濟更發展、人民照顧更加周延。

賴清德致詞時引用法鼓山創辦人聖嚴法師開示「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴、現在就是全部」，表示不僅個人要把握當下，國家發展亦需掌握每一個關鍵時刻持續努力。他並指出，期盼立法院儘速審議通過國防特別預算與中央政府總預算，「讓國家更安全、經濟更發展、人民照顧更加周延」。

▲2026法鼓山,賴清德。（圖／記者郭世賢攝）

回顧過去一年，賴清德表示，台灣歷經丹娜絲颱風重創南部、樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，以及非洲豬瘟疫情挑戰，但在中央與地方攜手、公私協力及全國志工投入下，最終克服各項困難，展現社會韌性。

在國際情勢方面，賴清德指出，美國對等關稅措施帶來壓力，但各行各業與全國人民堅守崗位、共同努力，使台灣去年第四季經濟成長率達12.86%，全年達8.63%，形容「這是一張全民共同努力的成績單」。

賴清德強調，政府將在既有基礎上持續推動各項政策，期盼立法院儘速完成國防特別預算審議，強化國家安全，同時加速中央政府總預算通過，讓經濟持續發展、社會照顧更加完善，為新的一年奠定更穩固的基礎。

▲法鼓山,法華鐘。（圖／記者郭世賢攝）

賴清德表示，期盼在既有基礎上持續努力，並呼籲立法院儘速完成國防特別預算審議，提升國家安全保障；同時也盼中央政府總預算能加快通過，推動經濟穩健發展，並讓各項社會照顧措施更加完善。

法鼓山方丈和尚果暉法師以年度主題「祥樂豐足」開示指出，「聞鐘聲，聲聲入耳亦入心，當下即是修行」，勉勵大眾以清淨心修福修慧，

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

國際都羨慕台灣經濟！　賴清德籲朝野審預算：助台灣發展一臂之力

國際都羨慕台灣經濟！　賴清德籲朝野審預算：助台灣發展一臂之力

今（16日）是除夕，總統賴清德一早前往金山承天宮參香。對於新年的新施政目標，賴清德表示，去年全年經濟成長率達到8.68%，國際都很稱羨，國際機構也有預估台灣今年的經濟成長率會超過8%，「情勢非常好」，籲請立法院朝野院黨團通通都要好好來審查預算，讓預算盡速能夠完成審議，來助台灣經濟發展一臂之力。

上班首日邀五院院長總統府茶敘　賴清德：盼捐棄成見解決國家問題

上班首日邀五院院長總統府茶敘　賴清德：盼捐棄成見解決國家問題

消防員1天出勤28件累癱　釣出賴清德致敬

消防員1天出勤28件累癱　釣出賴清德致敬

小年夜發表春節談話　賴清德：新年持續強化國防捍衛國家安全

小年夜發表春節談話　賴清德：新年持續強化國防捍衛國家安全

鄭麗君完成台美貿易協定盼國會支持　賴清德：台灣因你們更繁榮

鄭麗君完成台美貿易協定盼國會支持　賴清德：台灣因你們更繁榮

法鼓山除夕撞鐘賴清德

