快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

▲LINE Pay除夕夜紅包功能大當機。（示意圖／記者陳瑩欣攝）

發稿：22:41

更新：23:00（紅包功能已恢復）

記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

農曆除夕夜，不少民眾依慣例透過LINE Pay傳送電子紅包向親友拜年。不過晚間約9時左右起，全台陸續傳出系統異常狀況，大批網友湧入Threads等社群平台反映，直呼紅包功能嚴重卡頓，甚至出現款項已扣除、紅包卻未顯示在對話視窗的情形，讓原本歡樂的過節氣氛添上變數。對此官方坦言，由於除夕夜發送紅包的人數眾多，瞬間流量過大導致系統擁塞，經技術團隊緊急處理後，紅包功能已於2/16 23:00起陸續恢復穩定。

從網友分享的畫面可見，大約21時19分後，系統穩定度明顯下降。有使用者指出，完成付款程序後，紅包卻遲遲未出現在聊天室，最久延後約15至20分鐘才顯示成功。也有人無奈表示：「金額已被扣走，紅包卻沒看到，是不是變成預約發送？」

隨著時間推進，問題似乎進一步擴大。部分民眾反映，一開始僅延遲1至5分鐘，之後狀況愈發嚴重，最後甚至完全無法送出紅包。還有網友在社群上提醒他人暫停操作，指出紅包功能疑似故障。正準備透過電子紅包互道新年祝福的用戶，一度面臨系統無回應或卡在處理中的情況。

LINE Pay官方發聲

LINE Pay官方稍早發布公告做出回應坦言，由於除夕夜發送紅包的人數眾多，瞬間流量過大導致系統擁塞，感謝支持與耐心等候，目前紅包功能已於2/16 23:00起陸續恢復穩定，造成用戶不便，敬請見諒。