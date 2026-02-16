　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

▲▼LINE Pay於旅展攤位畫面。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲LINE Pay除夕夜紅包功能大當機。（示意圖／記者陳瑩欣攝）

發稿：22:41
更新：23:00（紅包功能已恢復）

記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

農曆除夕夜，不少民眾依慣例透過LINE Pay傳送電子紅包向親友拜年。不過晚間約9時左右起，全台陸續傳出系統異常狀況，大批網友湧入Threads等社群平台反映，直呼紅包功能嚴重卡頓，甚至出現款項已扣除、紅包卻未顯示在對話視窗的情形，讓原本歡樂的過節氣氛添上變數。對此官方坦言，由於除夕夜發送紅包的人數眾多，瞬間流量過大導致系統擁塞，經技術團隊緊急處理後，紅包功能已於2/16 23:00起陸續恢復穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從網友分享的畫面可見，大約21時19分後，系統穩定度明顯下降。有使用者指出，完成付款程序後，紅包卻遲遲未出現在聊天室，最久延後約15至20分鐘才顯示成功。也有人無奈表示：「金額已被扣走，紅包卻沒看到，是不是變成預約發送？」

隨著時間推進，問題似乎進一步擴大。部分民眾反映，一開始僅延遲1至5分鐘，之後狀況愈發嚴重，最後甚至完全無法送出紅包。還有網友在社群上提醒他人暫停操作，指出紅包功能疑似故障。正準備透過電子紅包互道新年祝福的用戶，一度面臨系統無回應或卡在處理中的情況。

LINE Pay官方發聲

LINE Pay官方稍早發布公告做出回應坦言，由於除夕夜發送紅包的人數眾多，瞬間流量過大導致系統擁塞，感謝支持與耐心等候，目前紅包功能已於2/16 23:00起陸續恢復穩定，造成用戶不便，敬請見諒。

【LINE Pay公告】 感謝您對本次紅包活動的熱情參與！由於目前發送紅包的人數眾多，導致系統擁塞，目前我們已在緊急處理中。 請大家再稍等一下下喔～待紅包功能恢復穩定，我們將立即在此公告。造成不便，敬請見諒。 再次感謝您的耐心等候與理解！

LINE Pay 發佈於 2026年2月16日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
大樂透1.2億頭獎一注獨得！
彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

350元變160萬！這家彩券行「一晚開7注」　全台最旺

台灣吃到飽破2000元仍秒殺！越貴越夯　專家揭「不怕貴」原因

快訊／白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！「天不絕人人絕天」

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

350元變160萬！這家彩券行「一晚開7注」　全台最旺

台灣吃到飽破2000元仍秒殺！越貴越夯　專家揭「不怕貴」原因

快訊／白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！「天不絕人人絕天」

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

守護高屏溪20年！高雄大樹污水處理廠「鍍金獎」　公設維護優等生

脖子緊像快中風！久坐不動是健康殺手　醫教居家伸展放鬆自救

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

相關新聞

除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機

除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機

今（16）日正值農曆除夕佳節，許多民眾習慣透過LINE Pay發送電子紅包向親友賀年。然而，自今晚約9點起，全台多地傳出LINE Pay系統異常，不少網友紛紛在Threads上哀號，表示紅包功能「卡到爆」，甚至出現扣款後紅包卻未出現在聊天室的情況。

LINE Pay Money更新增設選項

LINE Pay Money更新增設選項

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

與LINE Pay分家倒數！一卡通豪抽台積電股票

與LINE Pay分家倒數！一卡通豪抽台積電股票

關鍵字：

LINE Pay

讀者迴響

最夯影音

更多
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝
遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面