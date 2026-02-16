350元變160萬！這家彩券行「一晚開7注」　全台最旺

▲小年夜大樂透春節加碼獎共69家彩券行中獎，「發發發彩券行」累計開出最多9注。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

小年夜（2月15日）開出的大樂透春節加碼獎項，共有69家彩券行中獎，其中不少店家多次開出幸運大獎。雲林縣麥寮鄉的「發發發彩券行」自第五屆（113年）以來，每年皆有春節加碼獎中獎紀錄。今年小年夜該店一次開出1注春節大紅包和6注春節小紅包，累計本屆已開出9注春節大、小紅包獎項，為全國目前累計開出最多注春節加碼獎項的彩券行。

當天中獎的7注皆來自同一張彩券，購買金額350元，採電腦選號7連碰投注。其中7個號碼對中6個春節大紅包號碼，另1個對中小紅包號碼，因此共中得1注100萬元大紅包及6注10萬元小紅包，中獎總額160萬元。

其他幸運彩券行也創下佳績：

彰化縣員林市「福鹿彩券行」曾於113年開出百萬春節大紅包，今年小年夜同時再中1注大紅包與1注小紅包。

台中市太平區「喜喜公益彩券行」自第五屆以來每年皆有春節加碼中獎紀錄，今年第6度開出1注大紅包。

高雄市小港區「禾啦彩券行」及桃園市桃園區「千百萬彩券行」去年春節加碼期間共開出5注，今年小年夜再添1注，累計皆達6注春節加碼獎。