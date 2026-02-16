　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

350元變160萬！這家彩券行「一晚開7注」　全台最旺

▲▼大樂透,台彩,彩券,台灣彩券。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲小年夜大樂透春節加碼獎共69家彩券行中獎，「發發發彩券行」累計開出最多9注。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

小年夜（2月15日）開出的大樂透春節加碼獎項，共有69家彩券行中獎，其中不少店家多次開出幸運大獎。雲林縣麥寮鄉的「發發發彩券行」自第五屆（113年）以來，每年皆有春節加碼獎中獎紀錄。今年小年夜該店一次開出1注春節大紅包和6注春節小紅包，累計本屆已開出9注春節大、小紅包獎項，為全國目前累計開出最多注春節加碼獎項的彩券行。

當天中獎的7注皆來自同一張彩券，購買金額350元，採電腦選號7連碰投注。其中7個號碼對中6個春節大紅包號碼，另1個對中小紅包號碼，因此共中得1注100萬元大紅包及6注10萬元小紅包，中獎總額160萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他幸運彩券行也創下佳績：

彰化縣員林市「福鹿彩券行」曾於113年開出百萬春節大紅包，今年小年夜同時再中1注大紅包與1注小紅包。

台中市太平區「喜喜公益彩券行」自第五屆以來每年皆有春節加碼中獎紀錄，今年第6度開出1注大紅包。

高雄市小港區「禾啦彩券行」及桃園市桃園區「千百萬彩券行」去年春節加碼期間共開出5注，今年小年夜再添1注，累計皆達6注春節加碼獎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
大樂透1.2億頭獎一注獨得！
彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

350元變160萬！這家彩券行「一晚開7注」　全台最旺

台灣吃到飽破2000元仍秒殺！越貴越夯　專家揭「不怕貴」原因

快訊／白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！「天不絕人人絕天」

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

350元變160萬！這家彩券行「一晚開7注」　全台最旺

台灣吃到飽破2000元仍秒殺！越貴越夯　專家揭「不怕貴」原因

快訊／白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！「天不絕人人絕天」

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

守護高屏溪20年！高雄大樹污水處理廠「鍍金獎」　公設維護優等生

脖子緊像快中風！久坐不動是健康殺手　醫教居家伸展放鬆自救

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

相關新聞

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

大樂透第115000017期派彩結果16日晚間出爐，1.2億頭獎獎落雲林縣斗六市中和里中華路6號「大發財電腦彩券行」，由幸運兒一注獨得。

圍爐完來對獎！大樂透1.2億頭獎獎號出爐

圍爐完來對獎！大樂透1.2億頭獎獎號出爐

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

大樂透1億頭獎槓龜！春節大紅包開出26組

大樂透1億頭獎槓龜！春節大紅包開出26組

幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了

幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了

關鍵字：

大樂透

讀者迴響

最夯影音

更多
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝
遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面