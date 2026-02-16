快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

▲LINE Pay除夕夜傳大當機，不少用戶上網反映。（示意圖／記者陳瑩欣攝）



發稿21:48

更新22:32（官方說明）

網搜小組／董美琪報導

今（16）日正值農曆除夕佳節，許多民眾習慣透過LINE Pay發送電子紅包向親友賀年。然而，自今晚約9點起，全台多地傳出LINE Pay系統異常，不少網友紛紛在Threads上哀號，表示紅包功能「卡到爆」，甚至出現扣款後紅包卻未出現在聊天室的情況。

對此，LINE Pay晚間緊急公告，感謝您對本次紅包活動的熱情參與！由於目前發送紅包的人數眾多，導致系統擁塞，目前已在緊急處理中，造成不便，敬請見諒。



紅包延遲發送 民眾苦等20分鐘

根據網友發文內容，自晚間9點初起，LINE Pay系統開始出現明顯不穩定。有用戶反映，在發送紅包並完成扣款後，紅包竟然延遲了15至20分鐘才出現在聊天室內。更有民眾氣憤表示，「錢都扣了，紅包還沒發出去，到底是改預約制了嗎？」

還有用戶指出，發紅包的延遲狀況從最初的1分鐘、5分鐘，一路到完全「發不了」，甚至有網友直接在社群平台上呼籲「LINE Pay紅包壞了，大家先不要發！」

系統全面癱瘓 出現「Error」錯誤視窗

部分用戶在嘗試操作LINE Pay時，頁面直接彈出「Error:Please try again later.」的錯誤提示，或是顯示「您的裝置未開放使用」等異常訊息。許多正準備與親友轉發紅包的民眾完全無法操作，系統呈現當機狀態。