生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

▲▼LINE Pay於旅展攤位畫面。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲LINE Pay除夕夜傳大當機，不少用戶上網反映。（示意圖／記者陳瑩欣攝）

發稿21:48
更新22:32（官方說明）

網搜小組／董美琪報導

今（16）日正值農曆除夕佳節，許多民眾習慣透過LINE Pay發送電子紅包向親友賀年。然而，自今晚約9點起，全台多地傳出LINE Pay系統異常，不少網友紛紛在Threads上哀號，表示紅包功能「卡到爆」，甚至出現扣款後紅包卻未出現在聊天室的情況。

對此，LINE Pay晚間緊急公告，感謝您對本次紅包活動的熱情參與！由於目前發送紅包的人數眾多，導致系統擁塞，目前已在緊急處理中，造成不便，敬請見諒。

紅包延遲發送　民眾苦等20分鐘

根據網友發文內容，自晚間9點初起，LINE Pay系統開始出現明顯不穩定。有用戶反映，在發送紅包並完成扣款後，紅包竟然延遲了15至20分鐘才出現在聊天室內。更有民眾氣憤表示，「錢都扣了，紅包還沒發出去，到底是改預約制了嗎？」

還有用戶指出，發紅包的延遲狀況從最初的1分鐘、5分鐘，一路到完全「發不了」，甚至有網友直接在社群平台上呼籲「LINE Pay紅包壞了，大家先不要發！」

系統全面癱瘓　出現「Error」錯誤視窗

部分用戶在嘗試操作LINE Pay時，頁面直接彈出「Error:Please try again later.」的錯誤提示，或是顯示「您的裝置未開放使用」等異常訊息。許多正準備與親友轉發紅包的民眾完全無法操作，系統呈現當機狀態。

02/14 全台詐欺最新數據

快訊／LINE Pay大當機！官方緊急回應
5藝人轉行當房仲！　認：台灣演藝圈不穩定
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
快訊／今彩539頭獎開出2注！
快訊／大樂透1.2億頭獎一注獨得！
快訊／LINE Pay晚間突大當機

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

協尋！勇士「左手怪傑」怎麼了　洪楷傑上半季神隱需找回信心

快訊／今彩539頭獎開出2注！2人幸運成為千萬富翁

快訊／除夕夜發財了！大樂透1.2億頭獎一注獨得

過年聚餐不怕三高！彰化推免費營養諮詢　教你聰明吃

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

金價走揚帶旺買氣　1萬元出頭入手可愛金馬串飾

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

賓士國道故障！女乘客下車放警示標誌遭追撞亡　肇事駕駛判決出爐

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

快訊／19:00台中近海規模4地震

農曆除夕夜，不少民眾依慣例透過LINE Pay傳送電子紅包向親友拜年。不過晚間約9時左右起，全台陸續傳出系統異常狀況，大批網友湧入Threads等社群平台反映，直呼紅包功能嚴重卡頓，甚至出現款項已扣除、紅包卻未顯示在對話視窗的情形，讓原本歡樂的過節氣氛添上變數。對此官方坦言，由於除夕夜發送紅包的人數眾多，瞬間流量過大導致系統擁塞，目前技術團隊已在緊急處理中。

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

