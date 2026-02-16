　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

▲垃圾車 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲網以分享「垃圾車叔叔」的暖心舉動，瞬間引起熱烈迴響。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

近日有網友在社群平台分享，一名「垃圾車叔叔」的暖心舉動，直呼「某區的垃圾車實在有夠誇張」，但誇張的不是服務不好，而是令人感動到不行。貼文指出，該名清潔人員不僅對孩子特別友善，還自掏腰包準備聖誕禮物與新年紅包，讓在場每位小朋友都能收到祝福，溫暖行徑引發網友熱烈回響。

自掏腰包送禮　滿滿用心感動家長

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，去年聖誕節時，垃圾車叔叔準備內容豐富的禮物包，裡頭是精心挑選、成分單純的餅乾，誠意十足，讓家長也深受感動，「連媽媽我也愛上他」。近日更準備紅包分送現場每位小朋友，即使孩子當天不在場，仍特地託付家人轉交，心意滿滿。當原PO告訴孩子「叔叔喜歡你，要祝你新年快樂」時，孩子驚喜睜大雙眼，純真的反應也讓家長備感溫馨。

貼文也對比過去曾遇過態度冷漠、不願協助民眾的清潔人員，指出有些人面對民眾垃圾掉落滿地也未協助處理，只能由居民自行善後；而這位垃圾車叔叔則總是主動幫忙提重物、協助整理散落垃圾，甚至向居民借掃把清掃馬路。即使居民想請喝飲料表達謝意，他也婉拒，只是默默做好本分。

「不是理所當然」　居民盼回贈心意

原PO強調，清潔工作雖是職責所在，但願意在氣味難聞、環境辛苦的條件下，仍保持親切與熱情，並對孩子展現疼愛與關懷，絕非理所當然。她表示，未來也想準備小禮物送給叔叔，不是因為收到紅包才回禮，而是單純想感謝長期以來的付出。

貼文最後寫道，孩子每次在垃圾車駛離時，都會大聲喊著「叔叔辛苦你了！」即使音樂聲再大，也希望那份感謝能被聽見。網友紛紛留言表示，「這樣的人真的值得被看見」、「小朋友會記得一輩子」，也祝福這位默默付出的垃圾車叔叔新年快樂、平安健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／LINE Pay大當機！官方緊急回應
5藝人轉行當房仲！　認：台灣演藝圈不穩定
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
快訊／今彩539頭獎開出2注！
快訊／大樂透1.2億頭獎一注獨得！
快訊／LINE Pay晚間突大當機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

協尋！勇士「左手怪傑」怎麼了　洪楷傑上半季神隱需找回信心

快訊／今彩539頭獎開出2注！2人幸運成為千萬富翁

快訊／除夕夜發財了！大樂透1.2億頭獎一注獨得

過年聚餐不怕三高！彰化推免費營養諮詢　教你聰明吃

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

金價走揚帶旺買氣　1萬元出頭入手可愛金馬串飾

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

賓士國道故障！女乘客下車放警示標誌遭追撞亡　肇事駕駛判決出爐

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

生活熱門新聞

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

快訊／19:00台中近海規模4地震

更多熱門

相關新聞

除夕清運高峰出意外　垃圾車翻覆回堵2小時

除夕清運高峰出意外　垃圾車翻覆回堵2小時

除夕上午垃圾量暴增，卻傳出清潔車翻覆意外。屏東縣萬丹鄉公所一輛垃圾車今（16）日上午駛入崁頂焚化爐高架橋專用道時，不慎擦撞護欄翻覆，車上垃圾瞬間傾倒滿地，造成進場車流嚴重回堵。轄區警方迅速到場協助疏導與排除，約2小時恢復通行，所幸駕駛及乘客僅輕傷送醫，無生命危險。

深夜開車閃狗衝進田中　24歲長髮妹嚴重驚嚇

深夜開車閃狗衝進田中　24歲長髮妹嚴重驚嚇

2800買櫻桃發霉裂開還流汁　民眾氣炸

2800買櫻桃發霉裂開還流汁　民眾氣炸

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」 接一單10元人民幣...預約已排到初五

關鍵字：

垃圾車暖心送禮親切感動

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面