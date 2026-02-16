超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

▲網以分享「垃圾車叔叔」的暖心舉動，瞬間引起熱烈迴響。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近日有網友在社群平台分享，一名「垃圾車叔叔」的暖心舉動，直呼「某區的垃圾車實在有夠誇張」，但誇張的不是服務不好，而是令人感動到不行。貼文指出，該名清潔人員不僅對孩子特別友善，還自掏腰包準備聖誕禮物與新年紅包，讓在場每位小朋友都能收到祝福，溫暖行徑引發網友熱烈回響。

自掏腰包送禮 滿滿用心感動家長

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，去年聖誕節時，垃圾車叔叔準備內容豐富的禮物包，裡頭是精心挑選、成分單純的餅乾，誠意十足，讓家長也深受感動，「連媽媽我也愛上他」。近日更準備紅包分送現場每位小朋友，即使孩子當天不在場，仍特地託付家人轉交，心意滿滿。當原PO告訴孩子「叔叔喜歡你，要祝你新年快樂」時，孩子驚喜睜大雙眼，純真的反應也讓家長備感溫馨。

貼文也對比過去曾遇過態度冷漠、不願協助民眾的清潔人員，指出有些人面對民眾垃圾掉落滿地也未協助處理，只能由居民自行善後；而這位垃圾車叔叔則總是主動幫忙提重物、協助整理散落垃圾，甚至向居民借掃把清掃馬路。即使居民想請喝飲料表達謝意，他也婉拒，只是默默做好本分。

「不是理所當然」 居民盼回贈心意

原PO強調，清潔工作雖是職責所在，但願意在氣味難聞、環境辛苦的條件下，仍保持親切與熱情，並對孩子展現疼愛與關懷，絕非理所當然。她表示，未來也想準備小禮物送給叔叔，不是因為收到紅包才回禮，而是單純想感謝長期以來的付出。

貼文最後寫道，孩子每次在垃圾車駛離時，都會大聲喊著「叔叔辛苦你了！」即使音樂聲再大，也希望那份感謝能被聽見。網友紛紛留言表示，「這樣的人真的值得被看見」、「小朋友會記得一輩子」，也祝福這位默默付出的垃圾車叔叔新年快樂、平安健康。