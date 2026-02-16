　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

網搜小組／董美琪報導

許多民眾吃完年夜飯後的大事就是直奔彩券行，準備用刮刮樂試試新年手氣。而今天在社群平台Threads上，一組「野生花木蘭」現身街頭的照片意外爆紅，畫面中一名女子精緻復刻迪士尼動畫《花木蘭》的造型，出現在彩券行內乖乖排隊，引發大批網友笑歪，「招財女神直接到現場！」

▲▼花木蘭真的來了，本尊排隊買刮刮樂。（圖／網友left_hand_foto提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花木蘭真的來了，本尊排隊買刮刮樂。（圖／網友left_hand_foto提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

尾牙熱完換春節　「以妳為榮」成過年必播神曲

近期網路上瘋傳一個名為「花家黑魔法」的都市傳說。起因是有大量網友分享，在尾牙抽獎或買彩券前，只要循環播放《花木蘭》中的插曲〈以妳為榮〉（Honor to Us All），並對著歌詞中那句「老祖宗，保佑我」虔誠許願，竟然真的接連傳出中獎捷報。這股熱潮從尾牙一路延燒到除夕，讓這首歌成了今年春節全台彩券行、各大公司群組的共同背景音樂。

網友記錄下的一名裝扮成花木蘭的女子，不僅造型「極致還原」，更直接在彩券行排隊，讓原本的網路傳說有了「實體分身」。目擊網友笑稱，看著她排隊的背影，腦中就不自覺響起那段旋律。網友指出這位Coser名叫「凪 な ぎ」，如此創意現身，在春節期間讓許多網友看了笑開懷。

扮裝超吸睛　網敲碗：讓財神都低頭

這組照片在除夕當天再度引發瘋傳，網友看到木蘭夾在穿著便服與安全帽的日常人群中，紛紛留言大讚「夠狂，財神爺一定先看到她」、「看到這個真的會笑噴」、「有沒有帶幸運蟋蟀一起去買」、「求合照，想沾點老祖宗的靈氣」、「我有追蹤她，看發文好像中2千」，雖然目前尚未得知這名「木蘭」是否成功刮中大獎，但她的「現身」無疑為今年的春節增添了許多話題與歡樂氣氛。

網友紛紛笑說「我現在就在彩券行，廣播真的在放這首歌！」「這不是Cosplay，這是活生生的中獎指標」「老祖宗～求妳今年保佑我翻身啊！」「今年最猛的裝扮，沒有之一。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／LINE Pay大當機！官方緊急回應
5藝人轉行當房仲！　認：台灣演藝圈不穩定
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
快訊／今彩539頭獎開出2注！
快訊／大樂透1.2億頭獎一注獨得！
快訊／LINE Pay晚間突大當機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

超暖「垃圾車叔叔」發紅包給小朋友！居民感動喊：連媽媽也愛上他

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／LINE Pay除夕夜當機！紅包「錢扣了沒出現」官方緊急回應

協尋！勇士「左手怪傑」怎麼了　洪楷傑上半季神隱需找回信心

快訊／今彩539頭獎開出2注！2人幸運成為千萬富翁

快訊／除夕夜發財了！大樂透1.2億頭獎一注獨得

過年聚餐不怕三高！彰化推免費營養諮詢　教你聰明吃

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

金價走揚帶旺買氣　1萬元出頭入手可愛金馬串飾

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

賓士國道故障！女乘客下車放警示標誌遭追撞亡　肇事駕駛判決出爐

快訊／除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機　一票人哀鴻遍野

【我不要吃藥】貓貓怕吃藥 整張臉塞媽媽懷裡不出來

生活熱門新聞

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

快訊／19:00台中近海規模4地震

更多熱門

相關新聞

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

春節期間，不少民眾都會到彩券行試手氣，購買刮刮樂或彩券等。塔羅牌專家小孟老師提供2月16日除夕生肖運勢特報，透露刮刮樂財神方位在正東方，幸運生肖包括鼠、牛、兔、龍、猴與雞，而招財好運數字為3、4、5和9。

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

關鍵字：

花木蘭刮刮樂影音

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面