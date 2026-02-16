彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

網搜小組／董美琪報導

許多民眾吃完年夜飯後的大事就是直奔彩券行，準備用刮刮樂試試新年手氣。而今天在社群平台Threads上，一組「野生花木蘭」現身街頭的照片意外爆紅，畫面中一名女子精緻復刻迪士尼動畫《花木蘭》的造型，出現在彩券行內乖乖排隊，引發大批網友笑歪，「招財女神直接到現場！」

▲花木蘭真的來了，本尊排隊買刮刮樂。（圖／網友left_hand_foto提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



尾牙熱完換春節 「以妳為榮」成過年必播神曲

近期網路上瘋傳一個名為「花家黑魔法」的都市傳說。起因是有大量網友分享，在尾牙抽獎或買彩券前，只要循環播放《花木蘭》中的插曲〈以妳為榮〉（Honor to Us All），並對著歌詞中那句「老祖宗，保佑我」虔誠許願，竟然真的接連傳出中獎捷報。這股熱潮從尾牙一路延燒到除夕，讓這首歌成了今年春節全台彩券行、各大公司群組的共同背景音樂。

網友記錄下的一名裝扮成花木蘭的女子，不僅造型「極致還原」，更直接在彩券行排隊，讓原本的網路傳說有了「實體分身」。目擊網友笑稱，看著她排隊的背影，腦中就不自覺響起那段旋律。網友指出這位Coser名叫「凪 な ぎ」，如此創意現身，在春節期間讓許多網友看了笑開懷。

扮裝超吸睛 網敲碗：讓財神都低頭

這組照片在除夕當天再度引發瘋傳，網友看到木蘭夾在穿著便服與安全帽的日常人群中，紛紛留言大讚「夠狂，財神爺一定先看到她」、「看到這個真的會笑噴」、「有沒有帶幸運蟋蟀一起去買」、「求合照，想沾點老祖宗的靈氣」、「我有追蹤她，看發文好像中2千」，雖然目前尚未得知這名「木蘭」是否成功刮中大獎，但她的「現身」無疑為今年的春節增添了許多話題與歡樂氣氛。

網友紛紛笑說「我現在就在彩券行，廣播真的在放這首歌！」「這不是Cosplay，這是活生生的中獎指標」「老祖宗～求妳今年保佑我翻身啊！」「今年最猛的裝扮，沒有之一。」