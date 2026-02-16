雨夜返鄉過年釀悲劇！22歲女駕駛撞死婦　再衝民宅破牆

▲22歲吳姓女子雨夜開車返鄉過年，在鳳林自強路撞死82歲老婦。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

花蓮縣鳳林鎮自強路昨（15）日晚間發生重大交通事故。一名82歲老婦晚間外出時，遭22歲吳姓女子駕駛的自小客車撞擊，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治；肇事駕駛則受有輕傷。

事故發生在晚間9時32分左右，當時天候下雨、路面濕滑，照明與視線條件不佳。吳女當時從花蓮市區開車南下，準備返回鳳林老家祭祖過年，行經自強路時，不明原因與正在路上的老婦人發生碰撞，強烈撞擊力道將人撞倒在地。

車輛隨後失控偏移，衝向道路對側民宅，撞破圍牆後才停下，現場可見車頭嚴重受損、零件四散，圍牆也被撞出一個大洞，情況相當驚險。

花蓮縣消防局第二大隊鳳林分隊獲報後立即出動救護人車前往處理。救護人員到場時，老婦人已無呼吸心跳，立即施行心肺復甦術並緊急送往台北榮民總醫院鳳林分院搶救，惟最終仍傷重不治。吳姓駕駛意識清楚，僅受輕傷，也一併送醫治療。

警方已完成現場測繪與蒐證作業，至於事故發生原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。警方也提醒，雨天行車應減速慢行，駕駛人須特別留意前方動態；行人夜間外出則建議穿著較醒目的衣物，提高辨識度，以降低事故風險。