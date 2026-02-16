　
社會 社會焦點 保障人權

雨夜返鄉過年釀悲劇！22歲女駕駛撞死婦　再衝民宅破牆

▲▼22歲吳姓女子雨夜開車返鄉過年，在鳳林自強路撞死82歲老婦。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲22歲吳姓女子雨夜開車返鄉過年，在鳳林自強路撞死82歲老婦。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

花蓮縣鳳林鎮自強路昨（15）日晚間發生重大交通事故。一名82歲老婦晚間外出時，遭22歲吳姓女子駕駛的自小客車撞擊，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治；肇事駕駛則受有輕傷。

事故發生在晚間9時32分左右，當時天候下雨、路面濕滑，照明與視線條件不佳。吳女當時從花蓮市區開車南下，準備返回鳳林老家祭祖過年，行經自強路時，不明原因與正在路上的老婦人發生碰撞，強烈撞擊力道將人撞倒在地。

車輛隨後失控偏移，衝向道路對側民宅，撞破圍牆後才停下，現場可見車頭嚴重受損、零件四散，圍牆也被撞出一個大洞，情況相當驚險。

▲▼22歲吳姓女子雨夜開車返鄉過年，在鳳林自強路撞死82歲老婦。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮縣消防局第二大隊鳳林分隊獲報後立即出動救護人車前往處理。救護人員到場時，老婦人已無呼吸心跳，立即施行心肺復甦術並緊急送往台北榮民總醫院鳳林分院搶救，惟最終仍傷重不治。吳姓駕駛意識清楚，僅受輕傷，也一併送醫治療。

警方已完成現場測繪與蒐證作業，至於事故發生原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。警方也提醒，雨天行車應減速慢行，駕駛人須特別留意前方動態；行人夜間外出則建議穿著較醒目的衣物，提高辨識度，以降低事故風險。

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／威力彩頭獎獎號出爐！
監理站通知「發6000元獎金」原因曝！　萬人驚
快訊／大樂透1.2億頭獎獎號出爐　中6碼直接躺平
82歲阿嬤慘被22歲女駕駛撞死
春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

快訊／彰化製鞋廠除夕夜大火！火煙沖天灌救中

守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

機車翹牌新修罰鍰高達3萬6　警政署+公路局開會商議檢驗、取締標準

跟騷法1／屏東女店員遭撞死換來《跟騷法》　全台等了6年才補洞

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

「最勤學死囚」藏書超過2萬冊　陳文魁求再審遭駁回

壓力山大睡不著！ 她國外網購褪黑激素吃官司　下場超慘

林口婦誤信假投資遭騙50萬　警設局再約詐團面交逮女車手

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

即／小貨車公墓詭異翻落邊坡...駕駛送醫不治

台中市石岡區今（16）日下午發生一起車禍意外，下午3時10分許，消防局接獲民眾報案，指稱石岡區龍興第二公墓附近萬仙街食水嵙巷附近，有一輛藍色小貨車疑因失控，整輛車翻落邊坡後掉落田中，駕駛受困車內動彈不得，警消獲報趕到現場將人救出，但經過急救後仍宣告不治。

深夜開車閃狗衝進田中　24歲長髮妹嚴重驚嚇

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

即／台中24歲男撞路樹「翻車全毀」

騎士遭小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

