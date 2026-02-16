蔡英文除夕合體蕭美琴！溫馨畫面曝　網見1亮點驚呼：這盤超好吃

▲蔡英文連年邀蕭美琴吃年夜飯。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者董美琪／綜合報導

農曆除夕夜，前總統蔡英文於社群平台分享了一張與現任副總統蕭美琴合體圍爐的照片，引發萬名網友熱烈迴響。照片中兩人笑容滿面，穿著輕便家居服與精緻年菜合照，展現出超越政治夥伴的深厚「戰友」情誼。

蕭美琴感性回覆：謝謝蔡前總統每年邀請

副總統蕭美琴也隨即在貼文下留言互動，感性表示：「謝謝蔡前總統每年都邀請我一起吃年夜飯，祝大家新年快樂、幸福平安。」這段文字證實了兩人多年來維持的除夕傳統，也讓不少支持者直呼「這畫面太溫馨」、「真的是像家人一樣的情感」。還有人看著年夜菜色說「那一盤好像很好吃」、「醃番茄好吃喔」、「新年快樂，醃漬小蕃茄好吃」。

貼文發布短短數分鐘內便湧入上千則留言，網友反應極為熱烈，許多網友盛讚「台灣最棒女中豪傑」、「台灣有妳們真好」、「未來台灣第二個女總統就是美琴」，顯示支持者對蕭美琴未來政治路的期許。

年節祝賀：馬年大吉、國泰民安

由於今年適逢農曆馬年，留言區也充滿了創意賀詞，如「馬上有錢」、「馬上幸福」、「馬到成功」等。此外，包含多位民進黨人士及各界名人也紛紛現身祝福。

儘管留言中仍有少數政治評論與不同的聲音，但多數民眾皆抱持祝福心情，也為台灣的新春佳節增添了不少溫暖與話題性。