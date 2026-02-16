　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

▲▼ 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）
 

▲春節天氣變化一次看 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者曾羿翔／綜合報導

農曆春節假期登場，未來幾天天氣變化一次看。台灣颱風論壇｜天氣特急氣象粉專16日晚間發文，初一、初二受東北季風影響，北台灣天氣偏冷並有降雨機會，中南部則以晴到多雲為主，早晚溫差明顯；初三起季風減弱，各地天氣轉趨穩定，但清晨與夜間仍有涼意。

初一、初二東北季風影響　北部變天濕冷

初一（17日）、初二（18日）東北季風南下，北部及宜蘭體感稍冷。初一以陰天、短暫雨為主，初二水氣減少，轉為多雲到晴。
中南部天氣相對穩定，白天晴時多雲，但早晚偏冷。
花東與恆春半島雲量偏多，偶有零星降雨。
離島方面，澎湖稍涼，初一雲多、初二轉晴；金門早晚偏冷；馬祖氣溫較低，多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

初三氣溫回升　各地穩定

初三（19日）東北季風減弱，北部與宜蘭氣溫回升，不過各地清晨與夜晚仍有涼意。整體天氣以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島可能出現零星降雨。

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲春節前段北部較濕冷，後段天氣逐漸穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

初四水氣略增　局部短暫雨

初四（20日）北部水氣稍微增加，但全台仍以多雲到晴為主。基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島及北部山區偶有短暫降雨，其餘地區天氣相對穩定。

初五至週日穩定偏涼　東半部零星雨

初五（21日）及週日（22日）各地天氣穩定，持續多雲到晴格局，不過早晚仍偏涼。東半部與恆春半島偶有零星降雨。

整體而言，春節前段北部較濕冷，後段天氣逐漸穩定，民眾外出拜年或走春時，仍需留意早晚溫差並適時增添衣物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩頭獎獎號出爐！
監理站通知「發6000元獎金」原因曝！　萬人驚
快訊／大樂透1.2億頭獎獎號出爐　中6碼直接躺平
82歲阿嬤慘被22歲女駕駛撞死
春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天
為增肌打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」變陰陽人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

過年紅包「14禁忌」一次看！紅包袋要全新、鈔票別對摺

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

迎財神擴香點起！可持續使用的香氛燭杯、擴香瓶絕美又實用

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

快訊／威力彩頭獎獎號出爐！　吃完飯來對獎

快訊／彰化製鞋廠除夕夜大火！火煙沖天灌救中

守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

生活熱門新聞

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

快訊／19:00台中近海規模4地震

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

更多熱門

相關新聞

春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

春節連假「先濕後乾」　除夕冷空氣涼3天

氣象專家林得恩表示，除夕（16日）到初二（18日）受東北季風影響，桃園以北、基隆及宜蘭轉涼，除夕和初一有雨，中南部維持多雲到晴，這段期間西半部、宜蘭地區最低溫14度，天氣型態「先濕冷，後轉乾」。

除夕午後濕涼！　吳德榮：北部26度降至14度

除夕午後濕涼！　吳德榮：北部26度降至14度

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

除夕午後變天！　北台灣轉濕涼「入夜剩15度」

除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」　初四水氣再增

除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」　初四水氣再增

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

鋒面除夕抵達「下半天雨最大」　北東濕涼探15度

關鍵字：

天氣

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面