春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天





▲春節天氣變化一次看 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者曾羿翔／綜合報導



農曆春節假期登場，未來幾天天氣變化一次看。台灣颱風論壇｜天氣特急氣象粉專16日晚間發文，初一、初二受東北季風影響，北台灣天氣偏冷並有降雨機會，中南部則以晴到多雲為主，早晚溫差明顯；初三起季風減弱，各地天氣轉趨穩定，但清晨與夜間仍有涼意。

初一、初二東北季風影響 北部變天濕冷

初一（17日）、初二（18日）東北季風南下，北部及宜蘭體感稍冷。初一以陰天、短暫雨為主，初二水氣減少，轉為多雲到晴。

中南部天氣相對穩定，白天晴時多雲，但早晚偏冷。

花東與恆春半島雲量偏多，偶有零星降雨。

離島方面，澎湖稍涼，初一雲多、初二轉晴；金門早晚偏冷；馬祖氣溫較低，多雲到晴。

初三氣溫回升 各地穩定

初三（19日）東北季風減弱，北部與宜蘭氣溫回升，不過各地清晨與夜晚仍有涼意。整體天氣以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島可能出現零星降雨。

▲春節前段北部較濕冷，後段天氣逐漸穩定。（示意圖／記者李毓康攝）



初四水氣略增 局部短暫雨

初四（20日）北部水氣稍微增加，但全台仍以多雲到晴為主。基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島及北部山區偶有短暫降雨，其餘地區天氣相對穩定。

初五至週日穩定偏涼 東半部零星雨

初五（21日）及週日（22日）各地天氣穩定，持續多雲到晴格局，不過早晚仍偏涼。東半部與恆春半島偶有零星降雨。

整體而言，春節前段北部較濕冷，後段天氣逐漸穩定，民眾外出拜年或走春時，仍需留意早晚溫差並適時增添衣物。