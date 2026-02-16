西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

記者黃彥傑、董美琪／台北報導

針對昨（15）日晚間於西門町商圈發生之民眾遭隨機攻擊案，萬華分局西門町派出所今（16）日宣布重大進展。經警方連日追查並發布通緝資訊，今日於松山機場成功將涉案嫌疑人攔截到案，全案將依傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。

西門町商圈晚間傳隨機攻擊 事件發生過程

本（2）月15日18時許，一名36歲的李姓科技業工程師向警方報案，稱其行經萬華區西寧南路與內江街口時，無故遭一名陌生男子徒手攻擊頭部，導致其配戴之眼鏡當場毀損，李男受驚後立即與對方拉開距離，該名男子隨即徒步逃離現場。李男事後堅決對該男提出傷害及妨害自由告訴。

▲▼西門町隨機攻擊。（圖／記者陸運陞翻攝）



嫌犯現蹤松山機場 航警通報協助攔截到案

萬華分局接獲報案後極為重視，立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定一名年約中年的男子涉有重嫌。

最新進度顯示，今日13時30分許，航空警察局台北分局於松山機場大廳發現該名特徵相符之嫌疑人蹤跡，立即通報萬華分局。西門町派出所員警獲報後火速趕往現場，經比對監視器影像及相關身分證件，確認該男即為昨日於西門町施暴之犯嫌。警方隨即將其帶回派出所偵訊，隨後由員警押解上車移送地檢署。

▲嫌犯機場落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）



萬華分局西門町派出所所長陳韋勲表示，警方對於任何形式的暴力行為零容忍，尤其是於公眾商圈隨機挑釁、攻擊路人之違法行為，定會依法嚴辦，絕不寬貸。同時呼籲民眾，若遇糾紛應保持理性並尋求法律途徑解決，切勿一時衝動觸法。