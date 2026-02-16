賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

▲賈永婕跟田秋堇聯絡上了。（圖／翻攝臉書／賈永婕）



記者柯振中／綜合報導

電影《世紀血案》引起爭議，再度引發社會對林義雄家滅門血案的討論。賈永婕看完田秋堇還原事件真相的專訪影片，「我哭著看完了」，坦言內心悲憤又難過，並為自己過去未充分了解歷史致歉。如今2人終於聯繫上，她也不禁感嘆，身為台灣人應記得這段歷史、無數為民主付出的人，持續守護得來不易的價值。

與田秋堇通話30分鐘 直言「溫柔的勇敢」

賈永婕表示，小年夜當晚，她終於與時任林義雄秘書、現任監察委員田秋堇通上電話，兩人長談三十多分鐘，讓她感受到「很溫暖」。她透露，其實早在2021年，田秋堇曾透過共同友人想向她傳達感動之情，卻因緣未至未能聯繫上，如今因電影契機重新連結，讓她感嘆這段緣分遲到了5年，不過「緣分到了，真的會把該相遇的人連接在一起」。

她轉述，田秋堇之所以願意再度接受專訪、重提往事，是希望澄清外界對受害者的錯誤指責。她強調，遭遇悲劇並非「報應」，也不是因為「講太多話」或「抗爭惹禍」，而是關乎大是大非的價值選擇。賈永婕直言，林義雄是無私的犧牲者，而一路陪伴、支持他的人同樣偉大。

籲珍惜民主 笑談家庭插曲

賈永婕在貼文中表示，希望這段悲傷歷史能提醒社會珍惜得來不易的民主成果，「民主不是理所當然，而是無數人付出代價換來的」。她也提到自己曾發文談及鄭南榕，笑稱因未事先告知先生而讓對方「臉臭到爆」，甚至打電話找人「幫忙罵她」，最後以輕鬆語氣向丈夫致歉，並祝福大家新年快樂。

賈永婕強調，這通電話之所以難忘，不只是因為悲傷，而是那份「明明痛過，卻仍願意為更多人站出來」的力量。她呼籲，身為台灣人應記得這段歷史與無數為民主付出的人，持續守護這份得來不易的價值。