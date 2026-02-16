稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

▲美國前總統歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在節目中說「外星人是真的」的言論引發熱議，攻占多間新聞媒體版面。對此，歐巴馬15日透過社群媒體Instagram發文澄清，在他任內並未看到任何外星人曾與地球接觸的證據。

節目快問快答 歐巴馬發文澄清

衛報報導，歐巴馬是在接受主持人柯恩（Brian Tyler Cohen）的訪問聊到外星人的話題，並在快問快答的環節中，主持人突然提問「外星人是真的嗎？」當時歐巴馬毫不猶豫稱「他們是真的，但我沒有親眼見過」，且外星人並未被關在51區，除非那是個連美國總統都能瞞過的巨大陰謀，否則沒有什麼地下設施。

這番話隨即攻占新聞媒體版面，就連Time Magazine也以「歐巴馬說外星人存在」為題進行報導。

面對輿論熱議，歐巴馬15日透過Instagram發文澄清，「我當時只是想配合快問快答的節奏，但既然引起關注就讓我說清楚。從統計學角度來看，宇宙如此浩瀚，存在其他生命的機率很高。但太陽系之間的距離極其遙遠，我們被外星人造訪的可能性低，而且我在總統任內確實沒看到任何外星生物和我們接觸的證據。真的！」

關於51區的陰謀論由來已久，這處位於內華達州的空軍高度機密基地長期被懷疑藏有外星人，甚至2019年還有高達150萬人報名「突襲」51區，不過活動最終平淡收場。2013年官方解密文件顯示，這座基地實際用於U-2偵察機等空中測試，「U-2的高空測試帶來令人意外的副作用，也就是不明飛行物（UFO）通報數量激增」。

▼美軍無人機多年前拍攝到不明飛行物的影片 。（圖／翻攝自X）