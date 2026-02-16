　
地方 地方焦點

春節祈福不忘防火　南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

▲北南消門消防分隊除夕前進南鯤鯓代天府，以走動式方式向參拜民眾宣導春節防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


農曆除夕，家家戶戶團圓圍爐，不少民眾也趁著年節前往廟宇參拜祈福，香火鼎盛、人潮絡繹不絕。台南市政府消防局第三大隊北門分隊把握春節參拜高峰時段，前進國定古蹟南鯤鯓代天府舉辦「春節防火平安宣導」活動，以機動性十足的「走動式宣導」深入人群，將防災觀念帶進信眾心中，守護民眾春節平安。

不同於傳統設攤定點宣導，北門消防分隊改以走動式方式主動出擊，消防人員穿梭在參香人潮之中，隨時提醒民眾注意香火使用及環境安全，同時針對公共場所防火重點進行即時說明。透過面對面互動，拉近與民眾距離，也讓宣導更有溫度。

現場並準備深受小朋友喜愛的「抽抽樂」活動，讓孩子在遊戲中抽好禮、學知識。消防員藉機講解如何辨識避難逃生圖、記住兩個不同方向的出口，以及火災發生時的應變觀念，將防災教育向下扎根，真正落實「寓教於樂」。

消防局也特別提醒，春節期間有幾項安全重點不可忽視。首先，施放祈福天燈務必選擇合法地點並依規定操作，切勿讓祈福之燈成為釀災之火，避免天燈掉落引發火警或造成環境危害。其次，出入廟宇、賣場等公共場所時，應先查看避難逃生圖，牢記兩個不同方向的出口，確保緊急時能迅速應變。此外，年節圍爐準備年菜頻繁用火，用電量也隨之增加，務必落實「人離火熄」原則，避免延長線超載使用，降低火災風險。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，農曆新年是祈求平安的重要時刻，除了向神明祈福，更要建立正確防火觀念，自助才能真正保平安。透過零距離宣導與互動，希望有效降低春節期間火災發生機率，讓平安成為最好的新年禮物。


消防局長楊宗林指出，春節期間廟宇參拜與家庭聚會活動頻繁，爐火與電器使用率大幅提升，民眾務必提高警覺，落實用火用電安全，平時多吸收防災知識，才能在關鍵時刻守護家人。

台南市長黃偉哲也強調，市府持續推動「預防重於搶救」的公共安全政策，透過節慶與宗教活動加強宣導，讓防災觀念深入社區每個角落，期盼市民在新的一年平安順遂、闔家安康，共同打造安全宜居的台南。

