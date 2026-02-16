　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北百億地主胞弟過世！代筆遺囑爆4子女內鬥　上法院爭22億遺產

▲▼艋舺龍山寺,龍山寺,信仰,道教（圖／記者ETtoday攝）

▲在台北市擁有百億房產的神祕地主家族，是從萬華經商致富起家。（圖為萬華龍山寺／資料照）

記者劉人豪／台北報導

被稱為北市中山區神秘大地主的福全醫院林家，在第二代掌門人林賢喜的三弟林賢信2015年8月25日過世後，第三代為了遺產對簿公堂，要求重新分配因代筆遺囑而受侵害的「特留分」，法院最終釐清遺產總額約為22億4024萬元，判決各繼承人可依法律比例分得財產。

根據判決，林賢信於2015年過世，留下包含新店、台北市中山、信義、萬華等精華地段的大量房地、股票及存款，遺產總額估計超過23億元，扣除債務後遺產淨值約為22億4024萬元。林新翔主張，林賢信生前預立的代筆遺囑內容嚴重侵害其法律保障的「特留分」，且其他3名子女繼承人在繼承後收取的租金等法定孳息也應納入分配，特留分價值約為2億8003萬510元，扣除已分配部分，特留分不足額達1億6330萬9594元，3名子女繼承人應各補償林新翔5894萬6297元。  

法院認為，3名子女繼承人依遺囑辦理不動產移轉登記，並未侵害特留分，自無從行使特留分扣減權，故林新翔請求3名子女繼承人各給付5894萬6297元及其遲延利息，為無理由應予駁回。而請求林賢信分割遺產新店區、中山區等20多筆尚未分配的土地，於法有據，依法律分割方法進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉罹癌...脫口「我可以走了」
稱「外星人真實存在」　歐巴馬IG發文：讓我說清楚
神秘百億大地主弟過世！　4子女爭22億遺產
快訊／台中公墓旁詭異車禍...駕駛死亡
「台大五姬」吳依潔結婚12年難得放閃！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上月才入職就沒命！復康巴士司機奉命執勤　走到駕駛座上猝死

逛市場「買玩具拐男童」　婦人自稱媽祖獲判無罪

快訊／台中公墓旁添亡魂！小貨車詭異翻落邊坡...駕駛送醫不治

台北百億地主胞弟過世！代筆遺囑爆4子女內鬥　上法院爭22億遺產

重案回顧／乾哥替乾妹出氣！　10刀「割頸刺胸」殺死15歲少年

快訊／除夕返鄉驚魂！國3沙鹿段小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業...情人節前動手

豬肉販3.1萬零錢放車上沒鎖門　整袋被拎走！竊賊被逮已花光

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

海浪突襲！瑞芳2釣客落海獲救　警提醒注意海象

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

上月才入職就沒命！復康巴士司機奉命執勤　走到駕駛座上猝死

逛市場「買玩具拐男童」　婦人自稱媽祖獲判無罪

快訊／台中公墓旁添亡魂！小貨車詭異翻落邊坡...駕駛送醫不治

台北百億地主胞弟過世！代筆遺囑爆4子女內鬥　上法院爭22億遺產

重案回顧／乾哥替乾妹出氣！　10刀「割頸刺胸」殺死15歲少年

快訊／除夕返鄉驚魂！國3沙鹿段小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業...情人節前動手

豬肉販3.1萬零錢放車上沒鎖門　整袋被拎走！竊賊被逮已花光

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

海浪突襲！瑞芳2釣客落海獲救　警提醒注意海象

黃鐙輝賣台積電買「5000萬房」被笑！財經作家舉1例反擊酸民

盤點全台六間超強可頌！香酥誘人帶著滿滿奶油香氣一吃上癮

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

台北福華外帶年菜單點品項明顯成長 　銷售冠軍依舊是紹興醉雞

立威廉罹癌認沒遺憾「我可以走了」　鏡頭前吐真心話惹鼻酸

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

馬年新春連假將屆　桃園市立美術館群帶您闔家藝術走春

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

水波紋燈重現河道！「瑠公綠廊」奪大獎　絕美夜景曝光

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

社會熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

請假出國「隔天失業」　明星IP公司挨告

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

重案回顧／牆留血咒！逆子除夕夜潑油奪6命

前妻控張國煒不履行離婚協議

恐嚇燒死王定宇兒、賴清德　逮到人了

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

女高中生疑與母吵爆走　持美工刀刺傷女顧客

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

割頸案乾哥妹輕判　死者父、民團3月上街要求修法

更多熱門

相關新聞

取締機車族翹牌「量角度」引發爭議　

取締機車族翹牌「量角度」引發爭議　

因台南警方去年大動作取締機車「翹牌」違規，反對民眾不僅在臉書成立粉專諷刺抗議，並宣傳警方僅憑心證、以手機量測角度就開罰，甚至有網友質疑連「原廠機車」也遭扣牌與罰款。對此警政署說明，現行執法認定核心仍在於號牌是否已影響後方辨識，角度量測並非舉發成立的必要要件。至於原廠車輛是否會遭舉發，警政署表示，多數車廠出廠設計原則上符合國際規範，維持原廠設計通常不致遭取締，「有可能」因個案認定衍生爭議。

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

人夫帶小三回家上床　子女錄下呻吟聲助母提告

人夫帶小三回家上床　子女錄下呻吟聲助母提告

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

割頸案乾哥最快4年假釋！死者父明記者會公布一切

LG集團遺產分配爭議落幕！會長具光謨勝訴

LG集團遺產分配爭議落幕！會長具光謨勝訴

關鍵字：

林家遺產特留分遺產分配法院判決北市中山

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面