台北百億地主胞弟過世！代筆遺囑爆4子女內鬥　上法院爭22億遺產

▲在台北市擁有百億房產的神祕地主家族，是從萬華經商致富起家。（圖為萬華龍山寺／資料照）

記者劉人豪／台北報導

被稱為北市中山區神秘大地主的福全醫院林家，在第二代掌門人林賢喜的三弟林賢信2015年8月25日過世後，第三代為了遺產對簿公堂，要求重新分配因代筆遺囑而受侵害的「特留分」，法院最終釐清遺產總額約為22億4024萬元，判決各繼承人可依法律比例分得財產。

根據判決，林賢信於2015年過世，留下包含新店、台北市中山、信義、萬華等精華地段的大量房地、股票及存款，遺產總額估計超過23億元，扣除債務後遺產淨值約為22億4024萬元。林新翔主張，林賢信生前預立的代筆遺囑內容嚴重侵害其法律保障的「特留分」，且其他3名子女繼承人在繼承後收取的租金等法定孳息也應納入分配，特留分價值約為2億8003萬510元，扣除已分配部分，特留分不足額達1億6330萬9594元，3名子女繼承人應各補償林新翔5894萬6297元。

法院認為，3名子女繼承人依遺囑辦理不動產移轉登記，並未侵害特留分，自無從行使特留分扣減權，故林新翔請求3名子女繼承人各給付5894萬6297元及其遲延利息，為無理由應予駁回。而請求林賢信分割遺產新店區、中山區等20多筆尚未分配的土地，於法有據，依法律分割方法進行。