公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

許多上班族都期待在年前領到年終獎金，然而，近日一名網友發文抱怨，自己從公司開業初期就加入，至今已快兩年，即便因生涯規劃預計2月底離職，但這段期間依然盡心盡力。沒想到公司近日發放年終獎金時，他卻遲遲未收到入帳通知，詢問之下才發現，原來包含他在內的幾位離職員工都沒得拿。貼文曝光後，引起討論。

開店元老盡心盡力！休假還幫忙

這名網友在臉書社團「匿名公社」發文，表示他從店面剛開幕就開始工作，資歷將近2年。去年底因個人規劃向老闆提離職，並承諾幫忙做到2月28日。原PO強調，這2年來他對工作付出許多，若碰上旺季、人手不足時，下班後會主動留下來幫忙，甚至連休假日都去協助盤點。對於公司制度的不完善，他也總是逆來順受，自認盡責到了最後一刻。

提離職後沒年終！感嘆「終究錯付了」

然而，就在上層宣布發放年終獎金當天，原PO卻遲遲沒有收到款項。起初以為是銀行系統延遲，直到隔天依然沒有入帳，他便忍不住詢問其他同事，這才得知在職者都已領到，而2月底即將離職的3位同事則被排除在外。這讓原PO感到相當心寒，形容這種感覺就像感情錯付了一樣，明明付出了所有，最後卻是一場空，心情大受打擊。

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「到底誰會在年終前說要離職？默默領完，開工再提很難嗎」、「領完才跑不是常識嗎」、「年終還沒到手前，真的不要傻呼呼的說溜嘴」、「只能說你太衝動，好歹也要領到年終，再離職，也沒差幾天」、「當然領完年終再提」、「根據人性的角度，你太早提離職，要確認有無發年終後再說」、「你太早說要走了，講到錢是很現實的」。