除夕夜吃年夜飯　盤點中國各地應景特色團圓菜譜

▲福建晉江舉辦春節大圍爐活動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節的重頭戲莫過於象徵團圓的年夜飯，按照習俗，往往要大魚大肉擺滿桌，各式佳餚齊備，象徵豐收圓滿。然而，社會逐漸從農業轉向城市，滿桌菜色該如何備置？幾道菜合適？菜色擺盤該如何在社群媒體上讓人稱羨，反而成為現代人的苦惱，就連何種菜品可以上桌，也讓不少人費心苦思。

▲中國大陸各地年夜飯特色料理。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

根據大陸各地風俗民情不同，年夜飯也有所差異，古語云，「十里不同風，百里不同俗」便是這種道理。

在北方，年夜飯餐桌上絕對少不了「餃子」，農曆春節期間，北方人被麵食和餃子主導著味蕾，而在江南水鄉，也就是現今的長三角地帶，年糕則是春節的靈魂主食，無論是水磨年糕、桂花糕或是炒年糕，「年年高」的諧音寓意百姓對新年的祝福。走進更南的兩廣嶺南一帶，盆菜絕對是無可爭議的年菜之王，再加上豐富的海鮮和蔬菜瓜果，百味齊放。

▲河北名菜「金毛獅子魚」。（圖／CFP）

再把範圍縮小，地區性的特色年菜則包括，北京天津一帶的「四喜丸子」、河北的「金毛獅子魚」、東北的「溜肉段」、上海的「八寶飯」、江蘇的「鹽水鴨」、浙江的「蟹炒年糕」、山東的「糖醋鯉魚」、河南的「大鯉魚」、湖北的「藕夾」、湖南的「臘味合蒸」、兩廣的「白切雞」、海南的「文昌雞」、川渝的「鹹甜燒白（扣肉）」、貴州的「辣子雞」、陝西的「帶把肘子」、新疆的「烤全羊」等。

▲甜燒白。（圖／CFP）

至於在烹調方式上，南方菜色以蒸為主，而北方則有更多的菜品使用炸或燉的方式。以東北為例，特色菜便是各種燉菜，包括小雞燉蘑菇、豬肉燉粉條、酸菜燉白肉血腸等；南方則較偏愛用蒸的方式來處理食材。

這也是因氣候不同而帶來的差異。北方天氣更為寒冷，熱呼呼的燉菜能提神暖心，南方氣候較為濕潤，蒸煮類的清淡快速烹飪手法，更適合當地人的口味。