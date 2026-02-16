客家之光！新竹大禾埕年底開張　陳見賢：竹東發展注活水

▲新竹縣竹東「大禾埕」計畫料將注入頭前溪南地區新的經濟與政治活水。（圖／翻攝自新竹縣政府官方網站）

馬不停蹄準備競選新竹縣長的現任新竹縣副縣長陳見賢今（16）日表示，新竹縣頭前溪北發展快速，地方反應頭前溪南地區發展要再加速，其實「竹東大禾埕計畫」就顧到頭前溪南地區便民生活服務，期待年底前正式開放，為溪南帶來人氣與活力。

▲新竹縣副縣長陳見賢（圖）著重建設希望兼顧頭前溪南與頭前溪北均衡發展。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

新竹縣長楊文科年底就要卸任，在基本盤「藍大於綠」的新竹縣國民黨內部角力是波濤洶湧，預計農曆年後陳見賢與另一名有意披藍袍角逐縣長大位的立委徐欣瑩將一決高下。陳見賢連假期間跑到頭前溪以南「溪南地區」傾聽民瘼，由於溪南竹東除了「外五里」因著竹科外溢紅利而人口成長外，竹東地區發展長期不如溪北的竹北市、湖口鄉，也讓地方鄉親很關注陳見賢如何照顧溪南民眾。

▲新竹縣竹東「大禾埕」建築預計2026年底正式啟用。圖為2024年5月份開工記者會照片。（圖／CTWANT資料照）

陳見賢舉例，其實縣府已經善用「浪漫台三線」在推動全名為「竹東客家文化大禾埕計畫」的大禾埕計畫，2026年夏天會取得使用執照，預計年底前正式開館營運，屆時竹東楓樹下地區會多了值得一逛的大型藝文空間，也同步導入戶政、地政、稅務、社福空間，希望減少洽公民眾奔波時間，也讓老城區重現活力。

據了解，總經費新臺幣5.5億元的大禾埕建築採環形設計，中間為開放式廣場，除了中心可供戲曲、藝文展演與動態表演使用，周圍環形劇場周邊也規劃有商場、青創基地與展示空間，還有獨特的音樂創作等共創空間，希望促進青年及在地產業發展，挑高20米的建築外觀更將融入客家特色。

陳見賢介紹，大禾埕建築體可是獲得第26屆國家建築金獎，這將成為新竹縣甚至全台客家文化地標，目前已完成主體建築結構體，刻正進行戶外景觀與內部裝修，商場招商作業也緊鑼密鼓規劃中，年底前正式開館倒數，歡迎各界期待。

