　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

114年寒假兒少意外通報多達32件　南投縣府籲家長注意兒少安全

▲跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒是兒童常見的居家意外傷害。（圖／資料照片）

▲跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒是兒童常見的居家意外傷害。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

春節連假到，南投縣社會及勞動局呼籲家長提高警覺，落實照顧孩子的責任，確保其於假期期間之人身安全與身心健康，避免意外事件發生，守護兒少安全。

縣府社會及勞動局指出，依據統計資料顯示，該縣於114年寒假期間通報兒童及少年意外事件高達32件，經分析通報類型，以跌落致傷為最多，其次為交通意外、誤食、燙傷及獨留等情形，顯示假期間兒少在家中及戶外活動時間增加，若照顧者稍有疏忽，即可能釀成意外。

社會及勞動局提醒，家長應特別注意居家安全防護措施，包括陽台、樓梯與高處防墜設施、用火用電及瓦斯安全、熱湯熱水防燙傷、防止誤食藥品與清潔用品，以及戶外交通與戲水安全等，同時避免讓兒少獨自接觸危險物品或進入高風險場所，並適時陪伴與引導兒少從事適齡、正當且健康之休閒活動，以降低意外事故發生風險。

另依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，任何人不得提供菸品、酒類及檳榔予未滿18歲之兒童及少年，亦不得指使、委託或要求兒少代為購買相關物品，違反者將依法處以罰鍰；社勞局長林志忠強調，春節期間親友聚會與宴飲場合增加，社會大眾應特別留意對兒少的保護責任，切勿因人情往來或一時方便而觸法，亦避免對兒少身心健康造成長期影響。

林志忠說，113保護專線春節期間亦持續提供服務，若民眾發現或懷疑兒童及少年遭受肢體、言語、精神或性方面之不當對待，或有照顧疏忽之情形，請即撥打進行通報與諮詢；如遇緊急危險狀況，請立即撥打110報案，由警政及社政單位即時介入處理，以確保兒少安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賈永婕聯繫上田秋堇了！　「通話30分鐘」
快訊／19:00發生規模4「極淺層地震」
新北司機趴駕駛座上猝死
丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

114年寒假兒少意外通報多達32件　南投縣府籲家長注意兒少安全

馬年新春連假將屆　桃園市立美術館群帶您闔家藝術走春

春節祈福不忘防火　南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

除夕市場採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

南投縣定點臨托服務年節休館　2／23起每天延長至9小時

強化石化公安！高雄消防大隊聯手台塑仁武廠　大規模化學火災演習

78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

2026馬力全開．屏東迎好年晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

114年寒假兒少意外通報多達32件　南投縣府籲家長注意兒少安全

馬年新春連假將屆　桃園市立美術館群帶您闔家藝術走春

春節祈福不忘防火　南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

除夕市場採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

南投縣定點臨托服務年節休館　2／23起每天延長至9小時

強化石化公安！高雄消防大隊聯手台塑仁武廠　大規模化學火災演習

78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

2026馬力全開．屏東迎好年晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

過年圍爐要注意　醫點名最易傳胃癌風險壞習慣

曹雅雯喪父首個除夕　吐心聲：第一次過年沒有你

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

買房簽約驚見「20萬價差」…竟是代銷仲介費！夫妻怒告詐欺結果曝

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

地方熱門新聞

國際肯定！彰化兩所國小通過台美生態學校綠旗

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

集集燈會從小年夜展到3月3日

「反應過激的貓」IP作者現身代言

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

78歲嬤買年貨誤認機車遭竊　暖幫找回愛車

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木遭警緝獲送辦

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春小小消防員嗨翻天

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

南門市場浴火重生

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

除夕採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

更多熱門

相關新聞

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

農曆除夕，家家戶戶團圓圍爐，不少民眾也趁著年節前往廟宇參拜祈福，香火鼎盛、人潮絡繹不絕。台南市政府消防局第三大隊北門分隊把握春節參拜高峰時段，前進國定古蹟南鯤鯓代天府舉辦「春節防火平安宣導」活動，以機動性十足的「走動式宣導」深入人群，將防災觀念帶進信眾心中，守護民眾春節平安。

除夕夜吃年夜飯 盤點中國各地應景特色團圓菜譜

除夕夜吃年夜飯 盤點中國各地應景特色團圓菜譜

中國春節曾3次取消 文革「破四舊」春聯：三十不停戰，初一堅持幹

中國春節曾3次取消 文革「破四舊」春聯：三十不停戰，初一堅持幹

金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

「初一開賣」汽車機票福袋整理

「初一開賣」汽車機票福袋整理

關鍵字：

兒少安全寒假春節居家

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面