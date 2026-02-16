114年寒假兒少意外通報多達32件　南投縣府籲家長注意兒少安全

▲跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒是兒童常見的居家意外傷害。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

春節連假到，南投縣社會及勞動局呼籲家長提高警覺，落實照顧孩子的責任，確保其於假期期間之人身安全與身心健康，避免意外事件發生，守護兒少安全。

縣府社會及勞動局指出，依據統計資料顯示，該縣於114年寒假期間通報兒童及少年意外事件高達32件，經分析通報類型，以跌落致傷為最多，其次為交通意外、誤食、燙傷及獨留等情形，顯示假期間兒少在家中及戶外活動時間增加，若照顧者稍有疏忽，即可能釀成意外。

社會及勞動局提醒，家長應特別注意居家安全防護措施，包括陽台、樓梯與高處防墜設施、用火用電及瓦斯安全、熱湯熱水防燙傷、防止誤食藥品與清潔用品，以及戶外交通與戲水安全等，同時避免讓兒少獨自接觸危險物品或進入高風險場所，並適時陪伴與引導兒少從事適齡、正當且健康之休閒活動，以降低意外事故發生風險。

另依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，任何人不得提供菸品、酒類及檳榔予未滿18歲之兒童及少年，亦不得指使、委託或要求兒少代為購買相關物品，違反者將依法處以罰鍰；社勞局長林志忠強調，春節期間親友聚會與宴飲場合增加，社會大眾應特別留意對兒少的保護責任，切勿因人情往來或一時方便而觸法，亦避免對兒少身心健康造成長期影響。

林志忠說，113保護專線春節期間亦持續提供服務，若民眾發現或懷疑兒童及少年遭受肢體、言語、精神或性方面之不當對待，或有照顧疏忽之情形，請即撥打進行通報與諮詢；如遇緊急危險狀況，請立即撥打110報案，由警政及社政單位即時介入處理，以確保兒少安全。