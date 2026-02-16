明天北部濕涼「低溫探14度」　中南部日夜溫差大

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



記者陳嘉恩／台北報導

今天除夕下午鋒面逐漸通過，桃園以北及宜蘭、花蓮轉為有局部短暫雨，氣溫也下降。中央氣象署預測，明天初一到後天初二受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，低溫約14到16度，中南部留意日夜溫差大。

氣象署指出，明天桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，晚間中部山區亦有零星短暫雨；後天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）



初三起東北季風逐漸減弱，氣象署預測，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部有零星短暫雨。

不過初四水氣又會稍微增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，初五到下周一各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。另外，初五馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

▲天氣提醒。（圖／氣象署提供）