央視春晚節目曝光！　侯佩岑等8台灣藝人高唱《寶島戀歌》

▲侯佩岑等台灣藝人今晚將登上央視春晚舞台。（圖／翻攝自《乘風破浪2025》）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸央視《2026年春節聯歡晚會》（馬年春晚）今（16）日除夕夜晚間8點登場，稍早正式發布節目單，多位台灣藝人都將參與演出。其中，《寶島戀歌》歌曲由侯佩岑等8位台灣藝人合作演唱；演員張鈞甯、F4成員言承旭也將登台。

據央視春晚節目單，共安排49項表演節目，包含歌曲、小品、舞蹈、喜劇短劇、魔術、戲曲、雜技等多種形式，並設有黑龍江哈爾濱、浙江義烏、安徽合肥、四川宜賓四個分會場。

張鈞甯將是今年春晚首位登場的台灣藝人，她被安排在開場表演之後，與周慧敏、梁詠琪、秦海璐、薛凱琪、熱依扎等一眾陸港女藝人共同演唱《立春》歌曲。

言承旭稍後登台，與陳小春、羅嘉豪、易烊千璽一起演唱歌曲《智造未來》。

被排在第22位登場的節目是歌曲《寶島戀歌》，由8名台灣藝人同台演出，包括胡德夫、辛曉琪、伊能靜、周傳雄、蘇有朋、侯佩岑、歐陽娜娜、陳立農。他們近年在對岸多有耕耘，對大陸觀眾來說並非生面孔。

值得注意的是，今年春晚有數位外國藝人也將現身，包括美國老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國葛萊美獎歌手約翰傳奇（John Legend）、法國歌手Hélène Rollès，以及愛爾蘭傳奇團體西城男孩（Westlife）。

在武術表演方面，則有宇樹科技的機器人與河南塔溝武術學校共同演出《武BOT》。去年，宇樹科技旗下一批人形機器人Unitree H1首次登上春晚舞台，表演導演張藝謀執導的《秧BOT》，演繹傳統東北秧歌，引發熱議。

今年央視春晚除了在大陸境內播出，也將在85種語言對外傳播平台，以及全球200多個國家和地區的3500多家媒體進行直播和報導。