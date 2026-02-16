　
大陸 大陸焦點 特派現場

央視春晚節目曝光！　侯佩岑等8台灣藝人高唱《寶島戀歌》

▲侯佩岑的老30歲扮相讓人認不出。（圖／翻攝自《乘風破浪2025》）

▲侯佩岑等台灣藝人今晚將登上央視春晚舞台。（圖／翻攝自《乘風破浪2025》）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸央視《2026年春節聯歡晚會》（馬年春晚）今（16）日除夕夜晚間8點登場，稍早正式發布節目單，多位台灣藝人都將參與演出。其中，《寶島戀歌》歌曲由侯佩岑等8位台灣藝人合作演唱；演員張鈞甯、F4成員言承旭也將登台。

據央視春晚節目單，共安排49項表演節目，包含歌曲、小品、舞蹈、喜劇短劇、魔術、戲曲、雜技等多種形式，並設有黑龍江哈爾濱、浙江義烏、安徽合肥、四川宜賓四個分會場。

張鈞甯將是今年春晚首位登場的台灣藝人，她被安排在開場表演之後，與周慧敏、梁詠琪、秦海璐、薛凱琪、熱依扎等一眾陸港女藝人共同演唱《立春》歌曲。

言承旭稍後登台，與陳小春、羅嘉豪、易烊千璽一起演唱歌曲《智造未來》。

被排在第22位登場的節目是歌曲《寶島戀歌》，由8名台灣藝人同台演出，包括胡德夫、辛曉琪、伊能靜、周傳雄、蘇有朋、侯佩岑、歐陽娜娜、陳立農。他們近年在對岸多有耕耘，對大陸觀眾來說並非生面孔。

值得注意的是，今年春晚有數位外國藝人也將現身，包括美國老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國葛萊美獎歌手約翰傳奇（John Legend）、法國歌手Hélène Rollès，以及愛爾蘭傳奇團體西城男孩（Westlife）。

在武術表演方面，則有宇樹科技的機器人與河南塔溝武術學校共同演出《武BOT》。去年，宇樹科技旗下一批人形機器人Unitree H1首次登上春晚舞台，表演導演張藝謀執導的《秧BOT》，演繹傳統東北秧歌，引發熱議。

今年央視春晚除了在大陸境內播出，也將在85種語言對外傳播平台，以及全球200多個國家和地區的3500多家媒體進行直播和報導。

02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

立威廉罹癌...脫口「我可以走了」
稱「外星人真實存在」　歐巴馬IG發文：讓我說清楚
神秘百億大地主弟過世！　4子女爭22億遺產
快訊／台中公墓旁詭異車禍...駕駛死亡
「台大五姬」吳依潔結婚12年難得放閃！

央視春晚新年胡德夫辛曉琪伊能靜周傳雄蘇有朋侯佩岑歐陽娜娜張鈞甯F4言承旭

