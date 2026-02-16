　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳三歲長大了！任內最後除夕談話　陳其邁感性曝：高雄，心之所在

記者吳奕靖／高雄報導

今（16）日適逢除夕，高雄市長陳其邁透過影片發表任內最後一次除夕談話。不同於制式官樣祝賀，他一開場就說：「時間過得很快，不但又到了除夕，也是我最後一次以市長的身分和大家聊聊天、碎碎唸。」語氣輕鬆，卻藏不住歲末感性。

這段談話全程1分23秒，沒有高分貝的激情，也沒有舞台式的笑鬧橋段，一改近期被外界戲稱的「陳三歲」風格，收起玩笑與即興互動，用近乎告白的語氣，與市民做一次歲末對話。

▲高雄市長陳其邁在春節前夕，到廟宇發放紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁在春節前夕，到廟宇發放紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁在春節前夕，到廟宇發放紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁在春節前夕，到廟宇發放紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

陳其邁回顧五年任期，直言「我們一起完成好多好多看起來不可能的事情」。他細數政績，從台積電2奈米晶圓已在高雄量產，到成圓輕軌串聯捷運、公車與渡輪系統，「從小寶貝到大長輩，都能夠更安全外出。」他也提到，比紐約中央公園還大的果嶺自然公園與澄清湖綠廊，如今成為親子共享的綠色場域，「充滿了歡笑聲。」再加上幾乎每個週末都有演唱會與大型活動，高雄在他口中，已是「全台灣最有活力的城市」。

談到春節走春行程，他不忘推薦今年「高雄冬日遊樂園」與國際IP超人力霸王合作，從愛河灣、美麗島站光之穹頂到高雄車站、美濃花海，都設有主題裝置藝術，邀請市民「在春節期間到處走走，一起留下美好的回憶。」語氣回到熟悉的城市推銷員角色，但節奏仍舊溫和。

影片最後，他語氣明顯放慢，「最後，我想謝謝每一個你，讓我有機會和你一起，讓我們心愛的故鄉更好。」在闔家團圓的日子裡，他祝福市民「馬年馬上好、新春新氣象」，並留下任內最後一句除夕祝福：「未來，不管我們身在何方，我們都是高雄人，高雄，永遠是我們心之所在的故鄉。」

【陳其邁除夕談話全文】

市民朋友大家好，我是市長陳其邁，時間過得很快，不但又到了除夕，也是我最後一次，以市長的身份和大家聊聊天，碎碎唸。

感謝所有市民朋友的支持，五年多來，我們一起完成了好多好多，看起來不可能的事情。台積電的二奈米晶圓，已經在高雄開始量產；成圓的輕軌，串起捷運、公車、渡輪，從小寶貝到大長輩，都能更安全外出；比紐約中央公園還大的果嶺自然公園與澄清湖綠廊，充滿著親子的歡笑聲；幾乎每個週末都有的演唱會與活動，讓高雄成為全台最有活力的城市。

今年的冬日遊樂園，高雄和經典國際IP超人力霸王合作，在愛河灣等多個風景區都有展出，歡迎大家在春節期間到各處走走，一起留下美好的回憶。

最後，我想謝謝每一個你，讓我有機會，和你一起，讓我們心愛的故鄉更好。在這個闔家團圓的日子，祝福大家馬年馬上好，新春新氣象。未來，不管我們身在何方，我們都是高雄人，高雄永遠是我們心之所在的故鄉。

▲高雄市長陳其邁在春節前夕，到廟宇發放紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁在除夕當天發表1分23秒長度的除夕談話 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業

高雄市一間知名連鎖飲料店，12日上午8時20分許驚傳遭人潑漆。警方獲報後趕抵現場，發現店面鐵捲門與地板遭黑漆潑灑，畫面相當刺眼，所幸當時尚未營業，未造成人員受傷。警方隨即展開追查，迅速鎖定涉案的33歲王姓男子到案說明，王男坦承犯行，全案依恐嚇、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

小年夜疑碰瓷不成暴走　單車男石頭砸車打人

小年夜疑碰瓷不成暴走　單車男石頭砸車打人

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

澳門小廟2周萬盞偏財燈　9成台灣人點的

澳門小廟2周萬盞偏財燈　9成台灣人點的

蔡英文拿超大提燈：陳其邁又在搞事！

蔡英文拿超大提燈：陳其邁又在搞事！

