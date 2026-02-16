　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她怕一到30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話：經驗很重要

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO擔心未來工作不好找。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著年齡增長，很多人都擔心未來會不好換工作、找工作。近日有一名25歲的女網友發文透露，她近期對於未來感到相當焦慮，深怕到了30歲後會找不到工作，如果過去從事服務業，30歲後有可能做文書相關工作嗎？貼文曝光後，引起討論。

擔心三十歲定型！女網友陷轉職焦慮

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「害怕30歲找不到工作」為標題發文，提到她目前雖然才25歲，但看到網路上許多評論，認為30歲後職涯似乎就已經定型，轉職相當不易。由於她畢業後多從事服務業，因此好奇詢問，若過了30歲，是否還有機會轉職從事行政文書相關的工作。

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

詢問工廠職缺！擔心未來找不到工作

除了行政職缺外，原PO也進一步詢問，像是技術員或品檢員這類職務，在30歲後是否容易尋找。此外，她也觀察到找工廠工作的管道，好奇現在透過派遣公司尋找是否比較快速。原PO坦言，這些問題讓她真的很焦慮，很擔心未來如果想要換工作，會陷入無工可做的困境。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得餐飲或行政之類的屎缺都很好找吧，是高薪工作才難找」、「我40歲找政府機關都錄取，只是後來我放棄」、「25還年輕，要找到適合你的工作優先吧」、「我在30歲的時候，年薪從60萬變成了2倍，前期累積的經驗很重要」、「25歲現在找行政工作也很好找啊，基本上企業還能接受無經驗，可以從現在累積一些行政經驗，至少打字和Office程度不要太差，30歲後還無經驗可能就會比較難找」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉罹癌...脫口「我可以走了」
稱「外星人真實存在」　歐巴馬IG發文：讓我說清楚
神秘百億大地主弟過世！　4子女爭22億遺產
快訊／台中公墓旁詭異車禍...駕駛死亡
「台大五姬」吳依潔結婚12年難得放閃！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

當兵「3暗黑料理」吃到怕！防彈豬排上榜　大學長：吃到牙齒崩掉

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎　有望升官加薪

她怕一到30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話：經驗很重要

超市員工頸椎間盤突出　羅東博愛人工頸椎間盤置換術助速康復

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴：才回家3小時就吵架

找對象「要求存款至少50萬」會太過分嗎？兩派戰翻：除非你條件差

聯新國際醫院營養師翻轉年菜吃法　推出「加減法」齊享團圓美味

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年　屬鼠之人要注意

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

當兵「3暗黑料理」吃到怕！防彈豬排上榜　大學長：吃到牙齒崩掉

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎　有望升官加薪

她怕一到30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話：經驗很重要

超市員工頸椎間盤突出　羅東博愛人工頸椎間盤置換術助速康復

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴：才回家3小時就吵架

找對象「要求存款至少50萬」會太過分嗎？兩派戰翻：除非你條件差

聯新國際醫院營養師翻轉年菜吃法　推出「加減法」齊享團圓美味

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年　屬鼠之人要注意

黃鐙輝賣台積電買「5000萬房」被笑！財經作家舉1例反擊酸民

盤點全台六間超強可頌！香酥誘人帶著滿滿奶油香氣一吃上癮

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

台北福華外帶年菜單點品項明顯成長 　銷售冠軍依舊是紹興醉雞

立威廉罹癌認沒遺憾「我可以走了」　鏡頭前吐真心話惹鼻酸

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

馬年新春連假將屆　桃園市立美術館群帶您闔家藝術走春

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

水波紋燈重現河道！「瑠公綠廊」奪大獎　絕美夜景曝光

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

生活熱門新聞

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

快訊／10:50宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

百貨內出現簡體字！一票人「突被巨城封鎖」

更多熱門

相關新聞

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

相親或找對象時，不少人會設下經濟門檻。近日就有一名34歲的男網友發文表示，身邊同事有意幫他介紹女友，但他也提出要求，若女方年紀在30歲以上，存款至少要有50萬元，大家覺得這樣會太超過嗎？貼文曝光後，引起討論。

「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

年終領38K！她收到「男友紅包」開心又難過

年終領38K！她收到「男友紅包」開心又難過

年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

畢業後「朋友們不太發IG限動了」　網曝原因

畢業後「朋友們不太發IG限動了」　網曝原因

關鍵字：

找工作轉職Dcard

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面