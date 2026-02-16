她怕一到30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話：經驗很重要

▲原PO擔心未來工作不好找。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著年齡增長，很多人都擔心未來會不好換工作、找工作。近日有一名25歲的女網友發文透露，她近期對於未來感到相當焦慮，深怕到了30歲後會找不到工作，如果過去從事服務業，30歲後有可能做文書相關工作嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「害怕30歲找不到工作」為標題發文，提到她目前雖然才25歲，但看到網路上許多評論，認為30歲後職涯似乎就已經定型，轉職相當不易。由於她畢業後多從事服務業，因此好奇詢問，若過了30歲，是否還有機會轉職從事行政文書相關的工作。

除了行政職缺外，原PO也進一步詢問，像是技術員或品檢員這類職務，在30歲後是否容易尋找。此外，她也觀察到找工廠工作的管道，好奇現在透過派遣公司尋找是否比較快速。原PO坦言，這些問題讓她真的很焦慮，很擔心未來如果想要換工作，會陷入無工可做的困境。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得餐飲或行政之類的屎缺都很好找吧，是高薪工作才難找」、「我40歲找政府機關都錄取，只是後來我放棄」、「25還年輕，要找到適合你的工作優先吧」、「我在30歲的時候，年薪從60萬變成了2倍，前期累積的經驗很重要」、「25歲現在找行政工作也很好找啊，基本上企業還能接受無經驗，可以從現在累積一些行政經驗，至少打字和Office程度不要太差，30歲後還無經驗可能就會比較難找」。