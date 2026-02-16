還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴：才回家3小時就吵架

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年團圓本該溫馨，不過不少人回家後卻懷疑人生。有網友在社群發文直呼，除夕都還沒過完，已經有一瞬間想回租屋處了。原因一出瞬間引爆共鳴，不少人苦笑+1，「才回家不到3小時，馬上吵架了」、「一回家一句話令人暴怒」、「跟媽媽聊天10分鐘就被氣到。」

有網友15日在社群平台表示，除夕都還沒到，「已經有一瞬間想回租屋處的年輕人舉手，我先。」他沒有不喜歡家人，也覺得是很幸福的家庭，但難免會被家人獨斷的發言影響，也會覺得回家就是要聽命行事，「一旦客氣的發言表達異議，就還會被情勒唸很久。」也有人發文「有人目前進度，還沒撐到年夜飯就吵架了嗎？」

貼文一出引發共鳴，馬上有人分享才剛回家就開戰的慘況，「+1…才回家不到3小時馬上吵架了，吵架原因還是因為我偷偷買了海鮮，被一直說浪費，直接爆氣」、「吵了，為什麼過年要一大早起床拜拜？平常上班都要早起了，放個假像沒放一樣要早起。」

還有網友哀怨直呼，「+1，每年都想明年過年要出國，希望有一天可以做到」、「想說一起回去老家拜拜幫忙，結果因為講了一句要好早起喔，被我爸花式各種吼，已經決定吃完年夜飯，初一就閃」、「一回家，洗了8人份兩餐加一頓點心的碗盤加杯子，快40個，請問我是回家當免費幫傭？」

也有網友感嘆，「距離產生美感，現在都只回去除夕到初三」、「其實覺得吃頓飯，看看大家都還正常能說話就好了，畢竟生活圈與工作都不同」、「週五回到家，直到昨天已經累計第三個『滾回台北』，甚至還沒除夕。」一篇貼文道出不少人心聲，過年回家團圓，卻也成了壓力來源。