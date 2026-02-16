賈永婕被酸爆！財經網美「很看好」力挺：101需要懂行銷的人

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北101董事長賈永婕自上任後話題不斷，財經網美胡采蘋發文力挺賈永婕，她分析101歷任董事長背景，點出這座台灣地標真正需要的是「懂行銷、懂品牌價值的人」，而非傳統官派金融背景。她更強調，賈永婕一路走來的抗壓與重情義，讓她「一點都沒懷疑過」，也呼籲外界別給過多壓力，「她會走得很好的，不需要擔心。」

胡采蘋表示，101最大股東是財政部轄下公股行庫，過去董事長多由財政部提名、府院拍板，因此人選多與金融圈相關，「例如曾任中華開發董事長的陳敏薰，例如投信老將宋文琪。」

但她直言，101最大兩大收入來源是辦公室招租與精品百貨，各佔近四成，加上觀景台約一成，「都是很需要行銷創意的業務。」她忍不住感嘆，過去官派董事長「真的非常官派，沒人做過行銷」，卻坐擁全台最大招牌形象，作風卻相當保守，「一百萬個可惜我也不知道該怎麼說。」

101真正需要的是「有人理解它的價值」

對於當初指派賈永婕的爭議，胡采蘋直言，「真正的原因是那個位子很多人想要」，批評者多半各有立場。她坦言用賈永婕確實有風險，「例如她沒有經營過這麼大的公司」，但101其實有穩定經營團隊，真正需要的是「有人真正理解它的價值，它是台灣在世界上最大的一塊看板。」

她也分享自己長期觀察賈永婕的原因，從早年在娛樂、旅遊節目中的表現，看得出抗壓性與對工作人員的態度，「你看主持人還能苦中作樂嘻嘻哈哈，就知道這人抗壓力很強。」後來與已故設計師黃淑琦合開婚紗店，即便對方過世也未收店，「就憑這點我心裡是一直很感動的。」

沒懷疑過賈永婕「一旦開始走，就會一直向前走」

談到近期風波，胡采蘋說「很多人一開始懷疑她，我是一點都沒懷疑過」，更認為大家不必過度放大期待，「一個人一旦開始走了，就會一直向前走，就讓她好好的吸收養分，慢慢成長。」

她也點出賈永婕的最大商業價值，在於替101創造國際曝光，「其他的董事長才不可能出現Free Solo 101這種事情」，強調這正是台灣當下最需要的面向，「請大家也不要忘記在這個面向為她加油了。」