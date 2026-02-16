國1彰化路段3車追撞「回堵3公里」　明天初一估12路段壅塞

▲國1南向198.8公里處發生3輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）



生活中心／台北報導

今天除夕下午國道各路段行車狀況大致正常，高公局表示，截至下午3時，國道交通量為50.6百萬車公里，預估今日交通量為92百萬車公里，仍在預期範圍內。但國道下午發生兩起追撞事故，其中國1南下彰化路段發生3輛小客車追撞，一度造成3公里回堵。

高公局指出，今日下午1時08分於國3南向115公里處發生1小客車與1小貨車追撞事故，占用內線車道，於下午1時44分排除，造成後方車流回堵3公里；另外下午2時05分於國1南向198.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時18分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局預估明天初一國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段有12處：

1.南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

2.北(西)向：國1圓山-大華系統；國3草屯-霧峰；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發，節省寶貴時間。

高公局提醒，明天國道相關疏導措施包括清晨5時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲用路人連假期間夜間行車務必注意安全，切勿疲勞駕駛，如有精神不佳狀況，可利用服務區駕駛人休息室短暫休憩後再出發。

▲初一國道疏運措施。（圖／高公局提供）