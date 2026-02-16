　
聖嬰現象可能發展　專家：強颱、極端降雨機率變高

▲▼聖嬰展望。（圖／氣象署提供）

▲氣象署發布聖嬰展望。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

中央氣象署昨天發布「聖嬰展望」，指出反聖嬰現象於春季有減弱趨勢，部分預報顯示聖嬰現象可能於夏季期間發展。專家認為，聖嬰現象發生時，當年颱風生成位置偏東、偏南，強颱比例跟著上升，夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。

氣象署指出，近期熱帶印度洋至西太平洋西風距平顯著增強，赤道太平洋東風距平則較上月減弱，赤道中東太平洋冷海溫距平強度雖較上月偏弱，但仍西暖東冷的分布，ENSO維持反聖嬰狀態。

氣象署根據模式預報表示，反聖嬰現象於春季有減弱趨勢，預期夏季前回復至中性的機率較高；部分預報成員顯示，聖嬰現象可能於夏季期間發展，惟春季通常為模式預報障礙期，不確定性仍偏高。

氣象專家林得恩日前也在臉書粉專「林老師氣象站」貼文表示，美國國家氣象局氣象預報中心最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自去年9月開始並增強的反聖嬰訊號，到今年1月，反聖嬰發生的可能性已經達到巔峰，隨後就會逐步下降，取而代之的是今年2月所恢復為的中性正常特徵，預估將會延續至年中。

他指出，值得注意的是，今年5、6、7月，聖嬰現象發生訊號逐月增加；到年中時刻，甚至已經超前到中性特徵；至9、10、11月，聖嬰現象發生訊號機率已經超過60%，達到最高。

林得恩也提到聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象發生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；但是，直接侵台颱風數量不一定增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例跟著上升。另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。

至於夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏少、旱象風險提高，水庫補注不利。而聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，「暖冬」機會也會增大，而發生的機率也約在6成左右。

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

倒春？中國南方將連日迎降溫、雨雪

中國自今起連續3天（2月8日至10日），將迎來新一波大範圍雨雪天氣，其中西南地區降雨最為頻繁。受陰雨影響，南方多地回暖速度緩慢，西南一帶濕冷感明顯。有居民傻眼直呼，「都立春了，油菜花都開了，還降溫，這算倒春寒嗎？」

