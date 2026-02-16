72歲翁失蹤9年！　Google Earth驚見「水底黑影」找到了

▲Google Earth的一張衛星照片解開9年失蹤案。（圖／翻攝自Google）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國密西根州2006年發生一起離奇失蹤案，當時72歲的奈爾斯（David Lee Niles）在與友人小酌後突然人間蒸發，家屬苦尋多年無果，只能心碎在訃聞寫下「只有上帝知道他的去向」。沒想到，這起懸案在9年後竟然因為Google Earth的一張衛星照片，意外揭開了令人心碎的真相。

老翁酒吧留最後身影 連人帶車憑空蒸發

根據《鏡報》報導，回顧案情，當時高齡72歲的奈爾斯正與憂鬱症及癌症搏鬥。事發當晚，他約了朋友在拜倫鎮（Byron Township）的「傑克酒吧」（Jake's Bar）碰面。

友人向警方表示，奈爾斯當時突然站起身，說了一句身體不太舒服後便走出酒吧，從此再也沒有人見過他。

當年警方動員大規模搜索，卻連一點蛛絲馬跡都找不到，甚至連奈爾斯當時駕駛的座車也跟著消失，讓這起案件成了斷線懸案。家屬在悲痛之餘，不得不在訃聞中寫道，「奈爾斯已撒手人寰，唯有上帝知曉他離世的時間與地點。」

架聖誕樹驚見水底黑影 Google Earth立大功

直到2015年11月，一名男子豪斯曼（Brian Houseman）在奈爾斯失蹤地點附近的「庫克殯儀館」（Cook Funeral Home）架設聖誕樹時，意外注意到池塘水面下有個奇怪的黑影，直覺認為那是一輛汽車。

豪斯曼隨即報警處理，肯特郡警長辦公室（Kent County Sheriff's Department）透過Google Earth查閱該處的衛星影像，果真在空照圖中清晰看見一個沉在水底的汽車輪廓。

隨後潛水隊受命下水搜救，在滿是泥漿與藻類的車內尋獲一具骸骨，並從皮夾證件確認死者身分就是失蹤9年的奈爾斯。

衛星照已掛網多年 家屬：終於能帶他回家

報導指出，豪斯曼事後表示，由於池塘水質混濁且水底物體會隨時間移動，平常肉眼根本看不見。令人震驚的是，這張揭露真相的衛星照片，其實早已在Google Earth上公開顯示多年，卻始終沒人發現。

奈爾斯的女婿哈瑟威（Scott Hathaway）感嘆表示，這場漫長的尋找終於有了終點，「我不知道為什麼上帝讓我們等了9年，但我們很欣慰，終於能帶他回家了。」儘管警方因遺骸狀況無法判定確切死因，但已排除他殺可能，研判應為事故或自殺。