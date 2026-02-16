　
大陸 大陸焦點 特派現場

神舟飛船回地球前舷窗異常　太空人靠40倍顯微鏡看清裂紋

▲返回艙降落傘順利開啟，飛船緩緩下降至著陸場。 。（圖／翻攝自新華社）

▲神舟二十號返回艙降落傘開啟，飛船緩緩下降至著陸場。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

去（2025）年11月初，大陸神舟二十號飛船因疑似遭空間微小碎片撞擊、舷窗出現裂紋，最後推遲返回地球，並留軌展開相關試驗。央視新聞近日播出的訪問中，太空人陳冬憶述事件的來龍去脈。

央視新聞報導，神舟二十號太空人乘組原本按計劃應於2025年11月5日返回地球。然而，就在啟程前一天對返回艙進行最終檢查確認時，陳冬發現了這處異常。他回憶說，當時他負責檢查，用肉眼看的過程中發現舷窗上有一個三角形的東西。

他起初還以為是玻璃外側粘了類似樹葉的東西，但他後來馬上就意識到不對，這是在太空，怎麼可能有落葉呢？他馬上想到大事不妙。幸好當時外邊是亮光，否則更難發現裂紋。

當時在艙內的還有首次飛天的太空人陳中瑞，他正在固定計劃帶回地球的物品。陳中瑞說，他當下第一反應，有點像一個樹葉在外邊粘著，因為玻璃有厚度，它會折射反光，但是換另一個角度，就又不一樣。

以航天飛行工程師的身份加入乘組的王杰看到舷窗異常情況後，並未感到緊張，因為舷窗最外層是一層防護層，它裡邊還有兩層是壓力層，只要壓力不會發生變化，那麼大家還是安全的。

為了看清楚舷窗上究竟是什麼，神舟二十號乘組嘗試利用太空站內能找到的各種設備，對異常位置進行拍照記錄。他們先後用了平板、手機進行拍攝，最終通過40倍的顯微鏡看清楚。陳冬指出，很清楚看到是小小的裂紋，有幾道比較長的，一道比較短的，也能看有幾道裂紋是貫穿了。

作為神舟二十號乘組指令長，陳冬迅速將這一突發情況報告給了地面，返回任務因而被推遲。去年11月14日，各乘組員改坐神舟二十一號飛船返回東風著陸場。到了今年1月20日，神舟二十號飛船返回艙在無人狀態下於內蒙古東風著陸場成功著陸。

神舟飛船回地球前舷窗異常　太空人靠40倍顯微鏡看清裂紋

