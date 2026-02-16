尼泊爾濕婆節「合法吸大麻」眾人吞雲吐霧　空氣滿滿大麻味

▲尼泊爾濕婆節開放吸食大麻。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾一年一度宗教盛事「濕婆節」（Shivaratri）15日登場，成千上萬的印度教信徒與苦行僧湧入首都加德滿都。儘管依據該國規定，吸食大麻最高可判處一個月監禁，但在這個特殊的宗教節日裡，為了紀念與節慶密切相關的濕婆神，信徒可公開合法吸食大麻。

大批信徒湧入神廟 空氣瀰漫大麻味

美聯社報導，大批信徒聚集湧入首都加德滿都知名的帕舒帕蒂納特廟（Pashupatinath），這座歷史悠久的神廟是印度教徒心中的聖地，信徒們在此跳舞、祈禱、吟唱宗教歌曲。印度教徒約占尼泊爾人口約81%，除了尼泊爾人，也有其他國家的信徒前來參加慶典。

在此之際，空氣中也瀰漫著大麻味。在神廟對岸的巴格馬蒂（Bagmati River）河畔，可見全身塗滿灰的人在吸食大麻，許多尼泊爾男子與部分女性同樣也在抽大麻。

事實上，大麻在尼泊爾平日受到嚴格管制。根據現行法律，吸食者最高可處一個月監禁，販運大麻者面臨最重10年的徒刑。然而由於濕婆神在神話中常被描繪為愛好大麻的形象，因此在這天，尼泊爾開放吸食大麻。

尼泊爾曾是1960年代嬉皮文化聖地，當時商店與茶館可合法販售大麻，到了1976年，尼泊爾宣布大麻為非法。近年來，倡議人士與國會議員持續推動大麻除罪化，不過相關進度至今停滯不前。