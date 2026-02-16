百貨內出現簡體字！一票人「突被巨城封鎖」傻了：未曾互動過

▲巨城爆出封鎖民眾的爭議。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「Big City遠東巨城購物中心」小編一向幽默，圈粉無數，甚至帶動巨城的生意，然而，近日卻爆出封鎖用戶的爭議。日前有網友貼出遠東SOGO新竹店的店內照片，透露裝飾品上印的是簡體字，結果沒多久後，就有部分網友、粉專發現自己被封鎖。對此，巨城尚未回應此事。

巨城店內裝飾品印有簡體字

日前有網友在社群發文表示，巨城（應為同集團的遠東SOGO新竹店）使用的春節裝飾品，上頭印有簡體字，讓他覺得很醜。後來則有網友補充說明，百貨後來將裝飾品換下來了，目前該區已經看不見簡體字。

部分網友發現自己被封鎖

只是在這之後，卻有網友陸續發現自己已經被巨城的小編給封鎖，看不到「Big City遠東巨城購物中心」的臉書粉專或Threads，「問一下點不進去帳號是不是就是被封鎖？我沒有在他的脆上留過言耶」、「被超前部署封鎖了」、「經你一說，我也發現我被封鎖了」、「看起來只要是台派都會被封鎖欸」。

新竹市北區議員參選人林士凱也表示，「因為看到這篇文章，才意外發現自己似乎也被巨城小編封鎖了。其實心裡蠻納悶的，回想了一下，印象中自己過去似乎未曾與巨城粉專有過直接互動，也深信自己應該沒有冒犯之處」。網紅鬼才阿水也發文表示，他同樣被巨城的粉專給封鎖了，但他從未和該粉專互動過，不知原因為何。

也有網友則回應，「搞不好小編放假去了？愛封鎖人的通常都是主管或老闆等級的」、「完全無法理解怎麼會有這種莫名其妙封鎖行為」、「哇～我居然沒被封鎖，要符合什麼資格才能榮獲封鎖呢」。對此，「Big City遠東巨城購物中心」並未回應此事。