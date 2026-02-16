　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑不想過年前被抓！拒檢男跳10m深倒河床哀嚎...民眾群聚圍觀

▲劉男不配合警方盤查，逃逸時跳下10米深河床，警消人員吊掛救援。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲劉男不配合警方盤查，逃逸時跳下10米深河床。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市汐止區今天（16日）中午，警員執行巡邏勤務時，於國興街發現一名騎機車男子，為轄區毒品治安顧慮人口，立即上前示意攔查，但男子卻不願配合，下車後直接就往一旁10公尺深的大排水溝跳下，警方隨即通報119協助，救援人員查看，男子多處擦挫傷，意識清楚並無大礙，由警方戒護送醫釐清原因。

據了解，有多項毒品前科的46歲劉姓男子，住在新北市汐止區國興街一帶，今天中午11時許，劉男騎車外出，於國興、大坑街路口時，遇上巡邏警員，警員見其形跡可疑，立即示意停車受檢，並配合進行酒駕、毒駕檢測，但劉男卻心虛的催油門加速逃逸，直到國興橋頭時，劉男竟縱身一躍跳到10公尺深的橋下。

▲劉男不配合警方盤查，逃逸時跳下10米深河床，警消人員吊掛救援。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消人員以吊掛方式，將劉男救援上岸。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員隨後趕抵，發現劉男倒臥在橋底河床，蜷縮身體不斷哀嚎，警員隨即請119同仁協助，救援人員架起繩索垂降至河床，檢視劉男傷勢，四肢疼痛但意識清楚，救援上岸後由救護車送往醫院治療，而警方戒護就醫，目前正在進一步釐清男子逃逸原因。

▲劉男不配合警方盤查，逃逸時跳下10米深河床，警消人員吊掛救援。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消人員將劉男救上岸後，由警方戒護送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

2台灣人在柬埔寨被抓　搜出毒品

又有2名台灣人在柬埔寨被抓。柬中時報報導，警方12日傍晚6時過後展開突襲執法行動，在金邊桑園區太子大廈一處房間逮捕6名外籍毒販，包括2名台灣人、2名中國大陸人及2名韓國人。

保三總隊查獲毒槍私菸酒　AI數據助攻春安維護

即／女毒蟲拖行派出所長奪命　一審判死刑

嫌童聲吵！男持競賽氣槍掃射幼兒園

失聯移工化身DJ販毒　南投警跟監逮人

關鍵字：

汐止毒品河床

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

