疑不想過年前被抓！拒檢男跳10m深倒河床哀嚎...民眾群聚圍觀

▲劉男不配合警方盤查，逃逸時跳下10米深河床。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市汐止區今天（16日）中午，警員執行巡邏勤務時，於國興街發現一名騎機車男子，為轄區毒品治安顧慮人口，立即上前示意攔查，但男子卻不願配合，下車後直接就往一旁10公尺深的大排水溝跳下，警方隨即通報119協助，救援人員查看，男子多處擦挫傷，意識清楚並無大礙，由警方戒護送醫釐清原因。

據了解，有多項毒品前科的46歲劉姓男子，住在新北市汐止區國興街一帶，今天中午11時許，劉男騎車外出，於國興、大坑街路口時，遇上巡邏警員，警員見其形跡可疑，立即示意停車受檢，並配合進行酒駕、毒駕檢測，但劉男卻心虛的催油門加速逃逸，直到國興橋頭時，劉男竟縱身一躍跳到10公尺深的橋下。

▲警消人員以吊掛方式，將劉男救援上岸。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員隨後趕抵，發現劉男倒臥在橋底河床，蜷縮身體不斷哀嚎，警員隨即請119同仁協助，救援人員架起繩索垂降至河床，檢視劉男傷勢，四肢疼痛但意識清楚，救援上岸後由救護車送往醫院治療，而警方戒護就醫，目前正在進一步釐清男子逃逸原因。

▲警消人員將劉男救上岸後，由警方戒護送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）