政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜把國防特別預算列最優先　管碧玲：一掃藍「辱美親中」陰霾

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者湯興漢攝）

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院版1.25兆軍購特別條例遲未能交付立法院外交國防委員會審查，引發美國跨黨派國會議員關切，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今（16日）表態將列最優先審議的法案。對此，海委會主委管碧玲表示，這個聯合聲明一掃國民黨「辱美親中」的陰霾，一年來「推開戰略夥伴、擁抱敵對勢力」的荒謬劇碼到了啟動糾錯機制的時候，讓印太和平鎖鏈的戰略工程看到了曙光。

行政院推出的1.25兆國防特別預算條例受藍白阻擋，遲未能交付立法院外交國防委員會審議，美國跨黨派37名參、眾院議員日前聯名致函韓國瑜及藍綠白三黨主席，盼盡速通過相關特別預算。韓國瑜與江啟臣今則發布中英文聯合聲明，除做出上述表示外，也強調他們會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院會以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。

對此，管碧玲說，這真是一個開心的消息，韓國瑜和江啟臣發表聯合聲明，「台灣安全與印太和平穩定」的語彙不但被使用，也承諾將為此做出貢獻，是春暖花開，有望否極泰來，這個聯合聲明一掃國民黨「辱美親中」的陰霾，一年來「推開戰略夥伴、擁抱敵對勢力」的荒謬劇碼，應該到了啟動糾錯機制的時候了吧。

「美、日、台手牽手，就是印太和平的御守！印太盟友的戰略夥伴關係越緊密，印太和平穩定與繁榮就越確保！」管碧玲表示，一旦國防預算特別條例與對等關稅協議通過，美台的安全與經濟夥伴關係就鎖緊了，結合日本新內閣，無畏中國威脅的新安保體制，一旦落實，遏止中國對台動武的和平鎖鏈，就打造起來了，「韓院長與江副院長的聯合聲明，讓印太和平鎖鏈的戰略工程，看到了曙光」。

02/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

韓國瑜江啟臣軍購特別預算管碧玲國民黨

